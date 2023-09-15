"Ленинград" грозит подать в суд на организаторов отмененного концерта

Концерт группы «Ленинград» в московских «Лужниках» был отменен по конкретной причине — фронтмен музыкального коллектива Сергей Шнуров «был слишком близок к телу» бизнесмена Евгения Пригожина, заявила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Она утверждает, что Шнуров стал не мил мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

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Концерт «Ленинграда» <...> не состоится, конечно же, не по каким-то мифическим причинам, а по одной и вполне очевидной, и имя ей «Пригожин». Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него. Теперь он не мил губернаторам обеих столиц — и Беглову, и Собянину, — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что во время обысков в особняке бизнесмена Евгения Пригожина была изъята запись трека Сергея Шнурова и певицы Зои о бизнесмене. Официального подтверждения этому нет.

В июле прошлого года Пригожин заявил, что не является «заказчиком» песни «Пока так», в которой Сергей Шнуров жестко критикует губернатора Петербурга Александра Беглова. В тексте говорится о «неубранном снеге, угрожающих сосульках и равнодушии Смольного, который не может повлиять на ситуацию». Бизнесмен подчеркнул, что знает Шнурова лично, но общается с ним редко. Предприниматель признавался, что до 2005 года платил Шнурову за его выступления, но не лично, а покупая билеты на его концерты.