«Большая перемена»: почему фильм стал всенародным хитом

Картина принесла популярность многим актерам, хотя некоторые из них могли в ней и не появиться.

© Кадр из фильма "Большая перемена"

Сегодня трудно представить, что фильм «Большая перемена», отмечающий в этом году 50-летний юбилей, задумывался как пропаганда образования рабочей молодёжи. Однако в итоге картина вышла настолько трогательной и душевной, что завоевала сердца публики, крайне далёкой от проблем образования молодёжи. Как же пропагандистскому фильму удалось стать всенародным хитом?

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Началось всё с книги Георгия Садовникова «Иду к людям». Автор год работал учителем истории в школе рабочей молодёжи и решил воплотить свои впечатления на бумаге.

Книга вышла в 60 е годы, а в начале 70 х в стране началась борьба за образование рабочей молодёжи. Оказалось, что около трети не имеют полного среднего образования. Поэтому перед киношниками была поставлена задача пропагандировать вечерние школы, «внедрить в массовое сознание мысль, что в школах рабочей молодёжи учатся талантливые люди». Книга Садовникова пришлась как нельзя кстати.

Правда, ничего особо смешного в ней не было. И когда режиссёр Алексей Коренев решил снимать по книге комедию, ему пришлось существенно изменить сценарий. Чему сам автор был совсем не рад.

В результате сценарий сильно отличался от книги. Так, у Садовникова Петрыкин был толстым невзрачным человеком, безропотно согласившимся поменяться сменами с Генкой Ляпишевым. Любовного треугольника Нестора, Полины и Федоскина в книге не было. Папа Нелли Леднёвой, которого играл Евгений Леонов, по книге был её мамой. И училась она на четыре класса младше дочери – в пятом. Самый же обаятельный герой картины, Ганжа, в книге выглядел тщедушным подростком и фигурировал лишь в эпизоде, где Нестор выкуривает его из туалета. Многих других любимых зрителями героев фильма в повести у Садовникова вообще не было.

Известие о том, что Коренев собирается снимать комедию на тему вечерней школы, вызвало возмущение учителей ещё до начала съёмок. Они жаловались в министерство просвещения на то, что режиссёр собирается посмеяться над их нелёгким трудом.Коренева вызвал для объяснений сам министр. После этой встречи снимать картину разрешили, но попросили изменить название «Приключения школьного учителя». Коренев возражать не стал.

Смена состава

«Большая перемена» принесла популярность многим актёрам. А между тем некоторые из них могли в картине и не появиться. Например, изначально на роль Люси пробовалась Ольга Науменко, а Нелли Леднёву режиссёр хотел предложить Наталье Гундаревой. Говорят, что поначалу он видел её в роли Полины. Но знаменитая актриса, которой Коренев позвонил с таким предложением, будто бы ответила ему: «А ты задницу мою видел?» В итоге роль Нелли досталась Светлане Крючковой.

А Полину сыграла малоизвестная тогда Наталья Гвоздикова.Позже она жаловалась, что режиссёр серьёзно сократил её роль. И, как уверяла актриса, якобы из-за того, что она отвергла его ухаживания.

Светлану Афанасьевну сыграла Наталья Богунова. По её словам, режиссёр предложил ей на выбор роль Полины и жены Ганжи. Актриса выбрала последнюю. Поскольку в Полине, на её взгляд, играть было нечего. В пору съёмок Наталья Богунова была замужем за Александром Стефановичем, который потом стал вторым мужем Аллы Пугачёвой. Однако от Богуновой Стефанович ушёл не из-за Примадонны, а из-за актрисы Ирины Азер, которая в «Большой перемене» сыграла подругу Ляпишева Люсю.

На роль Нестора Петровича Северова, кроме Михаила Кононова, который упорно отказывался сниматься в картине, пробовались Константин Райкин, Евгений Карельских и Андрей Мягков. Жена Мягкова же претендовала на роль супруги Ганжи Светланы Афанасьевны. Говорят, актёр всегда старался тянуть мало снимающуюся жену в фильмы, где играл сам. Однако Коренев Вознесенскую не утвердил. И тогда Мягков, говорят, тоже отказался сниматься в картине.

В итоге режиссёр остановился на кандидатуре Михаила Кононова. Сам актёр признавался, что сниматься не хотел и никаких приятных воспоминаний о фильме у него не осталось.

Как рассказывали участники съёмок, у Кононова с Кореневым с самого начала не сложились отношения. Периодически между ними вспыхивали ссоры прямо на съёмочной площадке. Однажды во время съёмок сцены на заводе Кононов наотрез отказался выполнять требования Коренева. Нешуточный скандал разгорелся прямо при съёмочной группе и простых сотрудниках завода. В результате Кононов рубанул рукой воздух, развернулся и покинул площадку, сорвав съёмку.

За это актёру был объявлен выговор. В случае повторения подобного его пообещали лишить премиальных. На следующий день Кононов честно отработал злополучный эпизод.

За камерой

В самый разгар съёмок от роли Петрыкина неожиданно отказался Виктор Павлов. Он был утверждён давно, и на него даже сшили костюмы. Коренев предложил роль Ролану Быкову. Тот, говорят, как раз пребывал в депрессии из-за того, что ему запретили играть роль Пушкина в спектакле МХАТа. И поначалу хотел было отказаться от комедийной роли, но потом всё же согласился.

Кстати, в сцене, где Петрыкин спасает тонущего Нестора, Быков с Кононовым чуть было не утонули по-настоящему. Как вспоминал сам Ролан Быков, он не знал, что Кононов плохо плавает. И вдруг тот прямо на глазах партнёра стал захлёбываться и уходить под воду… Ролан Анатольевич принялся его тащить, а Кононов почему-то стал отбиваться. А у Быкова, как назло, в руках ещё были ботинки, с которыми он придумал прыгать в воду. Но, несмотря ни на что, казённую обувь из рук он всё же не выпустил. Когда актёры, наконец, выбрались из холодной воды, Кононова, по воспоминаниям Быкова, всего трясло. Актёров отпаивали водкой.

Для Александра Збруева самым неприятным стал эпизод, где он съедает принесённую женой домой колбасу. Дублей этой сцены, по воспоминаниям актёра, было сделано великое множество. И колбасы съедено тоже. А в жизни актёр её как раз не очень любил.

Петь в фильме по сценарию должен был Ганжа. Но Збруев был не поющим актёром. А на съёмках в Ярославле актёры по вечерам собирались в гостинице и пели. Там-то Коренев и услышал Светлану Крючкову. Когда группа вернулась в Москву, режиссёр позвал актрису на встречу с композитором Эдуардом Колмановским. Тому очень понравилось, как поёт Крючкова, и они с Кореневым решили, что петь в фильме будет она.

Сцена знакомства героини Нины Масловой, игравшей Коровянскую, и Савелия Крамарова в сценарии была почти не прописана. У Масловой не было никакого текста. Но когда они с Крамаровым посмотрели друг на друга, с ходу родился диалог, ставший крылатым: «Что ты мне глазки строишь?» – «А что, я тебе должен кооператив строить?»

А вот диалог той же Коровянской и Леднёвой, который они вели на асфальтовом катке, пришлось потом переозвучить. Изначально Коровянская говорила: «Пусть дураки работают». Худсовет решил, что эта реплика накладывает негатив на трогательный образ героини. И в окончательном варианте Коровянская говорила: «Пусть другие работают».

На съёмках одной из сцен, где весь класс должен дружно хохотать, актёры никак не могли рассмеяться. И тогда, уже не зная как вызвать всеобщий хохот, второй режиссёр залез на стул, нагнулся и показал сидящим за партами свой зад. Нужный результат был достигнут мгновенно. Актёры хохотали до слёз.

Иногда приходилось по несколько дней ожидать нужную для съёмок погоду. Томительное ожидание скрашивали выпивкой. Как вспоминала Наталья Богунова, однажды она с трудом отпросилась из театра, чтобы снять сцену её объяснения с Нестором Петровичем. Но оказалось, что накануне актёры крепко выпили, и Кононов так опух, что его нельзя было поставить в кадр. Пришлось Кореневу писать актрисе справку для театра, что съёмки перенесли из-за сильного ливня.