Нового «Джеймса Бонда» может снять Мэттью Вон

Издание World of Reel, со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтера, сообщило, что главный кандидат на место режиссёра нового «Джеймса Бонда» — Мэттью Вон, создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman.

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Постановщик уже вёл переговоры с продюсером фильмов про знаменитого английского шпиона Барбарой Брокколи. Также ранее Кристофер Нолан заявил, что был бы тоже не прочь снять фильм про Бонда, однако для этого должен наступить «правильный момент».

Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям» и боевику «Быстрее пули».