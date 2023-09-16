Опубликованы свежие кадры аниме про Скотта Пилигрима от Netflix
Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры аниме про Скотта Пилигрима от Netflix под названием Scott Pilgrim Takes Off. На них изображены главные герои шоу и различные локации.
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Производством Scott Pilgrim Takes Off занимается японская компания Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».
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В озвучке героев приняли участие Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (сосед Скотта), Крис Эванс (Лукас Ли), Бри Ларсон (бывшая девушка Скотта) и Анна Кендрик (старшая сестра главного героя Стейси).
Премьера аниме состоится в сервисе Netflix 17 ноября. Ранее авторы шоу выпустили первый тизер.
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