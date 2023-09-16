Фильм «Святой архипелаг» показали на бразильской онлайн-платформе

«Это первый масштабный проект мирового уровня на духовно-религиозную тему, снятый в России. Важнейшие глубинные вопросы тайны бытия, которые затрагиваются в картине, находят живой отклик в душе людей, живущих в традиционном обществе. Бразилия – одна из стран, где религиозная христианская традиция занимает главенствующее место, и «Святой Архипелаг» показывает Россию как хранительницу религиозной традиции. Кинолента уже с большим успехом прошла в кинопрокате в России и Республике Беларусь. Также этот фильм и целый ряд проектов производства нашей студии «Два капитана» будут представлены для дистрибуции и как основа для копродукции на кинорынке India Film Bazaar в ноябре этого года, а также для копродукции с арабскими странами в феврале-апреле 2024 года».