«Оппенгеймер» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кино

По итогам почти двух месяцев проката общие сборы «Оппенгеймера» превысили $911 млн. Картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы сумела обойти «Богемскую рапсодию» и стала самым кассовым биографическим фильмом в истории кино.

Интересно, что благодаря успешному релизу в Китае критики не исключают того, что лента сумеет дойти до $ 1 млрд. Однако здесь всё будет зависеть от падения сборов в ближайшие недели — если оно будет не очень большим, то картина сможет дойти до заветной цифры.