5 фильмов о чудесных спасениях от гибели в авиакатастрофах

"Экипажи", кукурузное поле Дамира Юсупова, "Чудо на Гудзоне" и пилот-алкоголик Земекиса. Герои новой подборки #КиноЗдесь оказываются на волосок от смерти, но выживают в авиакатастрофах.

© Омск Здесь

На этой неделе, 12 сентября, летевший из Сочи в Омск самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в поле под Новосибирском. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа - благодаря мастерству пилотов никто не пострадал. В рубрике #КиноЗдесь мы решили вспомнить лучшие фильмы о несостоявшихся авиакатастрофах, основанные на реальных событиях или хотя бы вдохновлённые реальными случаями. Данила Козловский спасает людей с острова от землетрясения. Дамир Юсупов сажает самолёт в кукурузном поле, а Том Хэнкс - в холодные воды Гудзона. А Роберт Земекис рассказывает удивительную историю пилота-алкоголика.

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"Экипаж" (6+)

О чём фильм. Когда мир вокруг разваливается на части, а огонь яростно пожирает все остатки цивилизации, остаётся надежда только на небо… Молодой своенравный пилот во время рейса в Юго-Восточную Азию узнаёт о страшном землетрясении на острове неподалёку. Вместе со вторым пилотом они решают отправиться в эпицентр катастрофы с другими пассажирами на борту, чтобы спасти сотни жизней.

Что интересного. Завораживающий фильм-катастрофу снял режиссёр "Легенды № 17" - Николай Лебедев. Главную роль в фильме также исполняет Данила Козловский, а лента наполнена отсылками к культовому байопику о жизни хоккеиста Валерия Харламова. Этот фильм - захватывающая история о человеческом неравнодушии, высоких моральных принципах (конечно, несколько гипертрофированных, так что с главного героя Алексея Гущина хоть учебник пиши), а также о настоящем подвиге.

Предупреждение. Двухчасовая лента расшатает ваши нервишки, так что лучше запаситесь валерьянкой! Или вовсе переключитесь на свежие комедии из других выпусков рубрики.

Кстати, "Экипаж" 2016 года считается ремейком советского "Экипажа" (1979) режиссёра Александра Митты. Это не совсем так, и сюжеты у этих фильмов отличаются, но если вы не смотрели культовый первоисточник, рекомендуем начать именно с него! Там пилоты в исполнении неподражаемых актёров советского кино Георгия Жжёнова, Анатолия Васильева и Леонида Филатова спасают людей с острова от извержения вулкана. Это кино считается эталоном в области отечественных фильмов-катастроф.

"На солнце, вдоль рядов кукурузы" (6+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 90 минут

О чём фильм. В августе 2019 года ещё один самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку. Тогда пилот Дамир Юсупов сотворил настоящее чудо и посадил судно с отказавшими двигателями в кукурузном поле.

Что интересного. Основанный на реальных событиях "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывает не столько о спасении 233 жизней. Прежде всего это фильм человеке, который, несмотря на все жизненные препятствия, сумел добиться своей мечты и стал пилотом гражданской авиации. Фильм снят в жанре байопика не случайно, по сути, это исследование, главная цель которого выяснить - откуда же взялся такой мужественный и волевой человек, который в критический момент сумел взять ситуацию под контроль и тем самым сохранить сотни жизней.

Предупреждение. Несмотря на благие побуждения режиссёра, фильм был прохладно принят аудиторией. Кинокритики отмечают излишний пафос, использование режиссёрских клише, затянутое и рваное повествование. Тем не менее история, лёгшая в основу ленты, определённо заслуживает внимания. Узнать ли о ней из художественного фильма, или почитать хроники из интернета - решайте сами.

"Чудо на Гудзоне" (16+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 96 минут

О чём фильм. Как и предыдущий фильм нашей подборки, "Чудо на Гудзоне" тоже основан на реальных событиях. 15 января 2009 года пилот Чесли Салленбергер по прозвищу Салли (Том Хэнкс) сумел посадить самолёт, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Шарлотт - Сиэтл, на холодные воды реки Гудзон посреди Нью-Йорка. Лайнер Салли настигла та же беда, которая спустя 10 лет чуть не погубит самолёт под командованием пилота Дамира Юсупова - стая птиц вывела из строя оба двигателя.

Что интересного. Основу сюжета фильма составляет чудесное спасение пассажиров и судебные разбирательства после. Начавшееся после происшествия расследование чуть не погубило карьеру Салли. Комиссия провела исследования и пришла к выводу, что сажать самолёт на воду было неоправдано рискованным решением, но пилот продолжал настаивать на своей правоте.

Предупреждение. Несмотря на легендарного Клинта Иствуда в режиссёрском кресле и двукратного обладателя Оскара Тома Хэнкса в главной роли, фильм критиковали почти за те же грехи, что и творение Андреасяна. Так что если вы ждёте эпичное кино с впечатляющими спецэффектами - "Чудо на Гудзоне" совсем не про это. Прежде всего это фильм про человека и его поступок.

"Экипаж" (18+)

Скриншот из фильма "Экипаж", 2012 год, производство ImageMovers, Paramount Pictures и Parkes/MacDonald Productions, режиссёр Роберт Земекис

Режиссёр: Роберт Земекис

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 138 минут

О чём фильм. Замыкаем нашу подборку американским "Экипажем", у которого с нашими российскими "Экипажами" из общего - только название (в оригинале фильм называется Flight - "Полёт" - прим. ред.), но вовсе не сюжет. Драма Роберта Земекиса ("Форрест Гамп", "Назад в будущее") рассказывает историю пилота Уипа Вайтекера, страдающего от алкозависимости. Но состояние изменённого сознания не мешает мужчине героически посадить неисправный самолёт. Вначале Уипа чествуют как героя, но затем в крови мужчины обнаруживают алкоголь - и вот уже пилот рискует угодить за решётку на всю оставшуюся жизнь.

Что интересного. В центре фильма - "спивающийся талант", самообман и круговорот лжи. В эти дебри главный герой фильма Дензел Вашингтон попытается затянуть и вас. Сумеете ли вы выстоять, сохранив при этом трезвость оценок, большой вопрос.