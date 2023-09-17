Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова

«Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата… Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» и сотни других – любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой », – написал Собянин.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, поэт-песенник Николай Николаевич Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Он родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил образование в Школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. Он автор стихов к таким песням, как «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва, до свиданья».