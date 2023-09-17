«По щучьему велению» от авторов «Горбунка» выйдет в октябре

«Я сказочник. Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребенок или взрослый посмотрит и поймет, что истины работают, а ценности помогают побеждать и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребёнком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед».