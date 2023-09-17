«По щучьему велению» от авторов «Горбунка» выйдет в октябре
Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению». Картина выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала «Россия», телеканала «СТС» и Фонда кино.
В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.
Съемки фильма проходили весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Для съемок декораторами были разработаны три печи, одна из которых прошла через весь съемочный период, доехав до Санкт-Петербурга.
Режиссер Александр Войтинский рассказал о замысле фильма:
«Я сказочник. Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребенок или взрослый посмотрит и поймет, что истины работают, а ценности помогают побеждать и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребёнком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед».
«По щучьему велению» от авторов «Горбунка» выйдет в октябре