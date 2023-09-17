В Саратове открылся VI Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

Торжественное открытие конкурса прошло на сцене Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке. Церемонию открыли Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова и директор Конкурса Сергей Усанов.

- Конкурс имени Святослава Кнушевицкого сразу и уверенно шагнул в большой музыкальный мир. И каждый раз он становится значительным культурным событием: это единственный в России отдельный конкурс по специальности "Виолончель" - отметила Наталия.

Видео дня

В честь открытия в праздничном концерте приняли участие яркие музыканты, лауреаты международных конкурсов: победительница II Международного конкурса виолончелистов имени С. Кнушевицкого Дали Гуцериева (виолончель), Мария Андреева (скрипка), Адам Гуцериев (фортепиано). В сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением Ильи Дербилова прозвучали лучшие музыкальные произведения П.И. Чайковского, Й. Гайдана, Ф. Листа, Н. Паганини.

Саратовский конкурс стал настоящей "путевкой в жизнь" для целой плеяды молодых виолончелистов - лауреаты предыдущих конкурсов, кроме призов, получали возможность выступать в течение очередного концертного сезона на лучших сценах России, Франции, Италии, США и других стран.

- Когда я впервые попала на этот конкурс, мне было пятнадцать лет, было волнительно и страшно. Но важно понимать, что, когда выходя на сцену, нужно собраться и сыграть то, ради чего ты много готовился. Участие в проекте даёт артистам колоссальный профессиональный опыт и позволяет завести новые знакомства", - рассказала Дали Гуцериева, которая в этом году вошла в состав жюри конкурса.

Конкурс будет проходить в Саратове по 22 сентября, где примут участие 47 музыкантов из 7 стран мира - России, Беларуси, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи. Конкурсанты будут соревноваться в двух возрастных группах - до 18 лет и с 18 до 30 лет.

В жюри конкурса вошли представители России, Китая, Казахстана, Беларуси, Турции. Председатель жюри - ученик Святослава Кнушевицкого, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Игорь Гаврыш.