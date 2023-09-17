Тайка Вайтити: Disney отменила мой фильм по «Звездным войнам»

Недавно режиссёр Тайка Вайтити принял участие в ежегодной церемонии вручения наград на Международном кинофестивале в Торонто. В ходе проведения мероприятия постановщик намекнул, что Disney отменила производство его фильма по «Звёздным войнам».

© Чемпионат.com

Фраза прозвучала, когда Вайтити начал говорить про картину от его коллеги Шона Леви по всё той же вселенной.

В отличие от меня, есть надежда, что свой фильм он [Шон Леви] ещё сможет закончить.

Ранее Леви заявил, что команда уже начала работу над сценарием ленты, однако производство пришлось поставить на паузу из-за забастовки сценаристов.