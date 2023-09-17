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Тайка Вайтити: Disney отменила мой фильм по «Звездным войнам»

Недавно режиссёр Тайка Вайтити принял участие в ежегодной церемонии вручения наград на Международном кинофестивале в Торонто. В ходе проведения мероприятия постановщик намекнул, что Disney отменила производство его фильма по «Звёздным войнам».

Тайка Вайтити: Disney отменила мой фильм по «Звездным войнам»
© Чемпионат.com

Фраза прозвучала, когда Вайтити начал говорить про картину от его коллеги Шона Леви по всё той же вселенной.

В отличие от меня, есть надежда, что свой фильм он [Шон Леви] ещё сможет закончить.

Ранее Леви заявил, что команда уже начала работу над сценарием ленты, однако производство пришлось поставить на паузу из-за забастовки сценаристов.

Disney пока никак не прокомментировала слова режиссёра. Тайка Вайтити был приглашён для работы над фильмом по «Звёздным войнам» в январе 2020 года. Также сообщалось, что премьера картины должна была состояться до конца 2023 года.

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