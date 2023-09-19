Вышел фильм «Иван Семенов: большой поход»

На премьере фильма «Иван Семенов: большой поход» в Тюмени, как и в других городах России, был аншлаг. Ленту снимали не в столице, и в главных ролях были не звезды экрана, а обычные пермские школьники. Об особенностях съемок в регионе и о том, что вновь приведет в Тюмень кинодеятелей, – «ФедералПресс» в эксклюзивном интервью рассказал режиссер Антон Богданов.

Актер и режиссер Антон Богданов представил на TNF свой новый фильм «Иван Семенов: большой поход».

Антон, актеры всегда волнуются перед выступлением, а знакомо ли это чувство режиссерам, когда показывает его фильм первый раз на экране?

— Да. Многие мэтры и режиссеры, у кого я снимался, даже не смотрят премьеры. Потому что если люди в процессе просмотра фильма начинают уходить и не возвращаются, это всегда, как ножом по сердцу. Думаешь, что фильм зрителям не понравилось и картина провальная. Это переживать не всегда приятно. Я с этим чувством борюсь. Отмечу, что зритель с моих премьер не уходит или всегда возвращается, если вышел. Тюмень стала четвертым городом, который собрал два полных зала. Увидел много счастливых лиц детей, это здорово.

Вы говорили, что тюменцы хорошие актеры и на съемках выкладываются на 120 процентов. Оцените жителей Тюмени, как зрителей.

— Сегодня показатель, что в Тюмени благодарный зритель. Билеты очень долго не раскупали, в отличие от Перми. Возможно, это из-за стилистики региона, люди не до конца верят, что актеры приедут и премьера состоится. За неделю до показа билеты раскупили и фильм «Иван Семенов: Большой поход» собрал два полных зала.

Планируете вновь в Тюмени организовать съемки фильма?

— Тюмень хороша для съемок. Локации классные. Я за то, что если съемки проходят в регионе страны, то приезжать надо не только ради подходящего места, надо озвучивать его. Например, мы приехали в Тюмень снимать, но страна не знает где это. Все видят красивую картинку, но в фильме не озвучивается место. Так нельзя. Как только у нас будет сценарий, который будет подходить именно под Тюмень, мы обязательно приедем.

Ждать нам третью часть фильма о приключениях Ивана Семенова?