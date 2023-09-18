Карьера в обмен на замужество: самые известные роли Меган Маркл

Герцогиня Сассекская за свою недолгую актёрскую карьеру успела сыграть в 15-и сериалах и фильмах. И как сообщается, не оставляет надежды когда-нибудь вернуться на экран.

© Кадр из фильма "Когда летят искры"

Меган Маркл, может, и поставила свою актёрскую карьеру на паузу после помолвки с принцем Гарри в 2018-м, но, вряд ли, окончательно от неё отказалась. Роли в 15-и фильмах и телесериалах – какой-никакой, но багаж, способный снова «воспламенить» дремлющие таланты герцогини Сассекской. В этом обзоре вспомним о самых ярких появлениях Маркл на экране.

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«Форс-мажоры» (2011-2019)

Роль помощницы юриста Рэйчел Зейн стала самой известной в послужном списке Меган. А также юридическая фирма Pearson Hardman и её экранный романтический интерес Майк Росс, которого сыграл Патрик Джей Абрамс. Из-за работы в проекте Маркл пришлось переехать в Канаду, где она приобрела влиятельных друзей, в том числе Джессику Малруни и её мужа Бена, сына канадского премьер-министра Брайана Малруни. Не забывала Меган и о коллегах по сериалу, которых даже пригласила к себе на свадьбу с принцем Гарри в 2018-м.

«Женаты и с детьми» (1987-1997)

Актёрский дебют герцогини состоялся в возрасте 14-и лет. По информации IMDB, она сыграла «сидящую на сцене школьницу» в ситкоме «Женаты и с детьми». Её отец Томас Маркл возглавлял команду осветителей в этом проекте, и Меган рассказывала в интервью, что приходила на съёмки сразу после окончания уроков в школе. «Каждый день после школы в течение 10-и лет я была на площадке «Женаты и с детьми». На самом деле, это забавное и порочное место для взросления маленькой девочки в католической униформе. Много раз отец мне говорил: «Мег, почему бы тебе не пойти и не помочь, вон, в той комнате? Просто пока то, что происходит здесь, тебе ещё рановато знать».

«CSI: Miami» (2002-2012)

В 2010-м Меган сыграла офицера Ли Монтойю в криминально-полицейском сериале в эпизоде «Ответный удар». Команда следователей пытается найти причину фатального пожара в доме, но сюжет принимает неожиданный поворот, когда детектив Калли Дукесн использует состояние комы и внесознательный опыт, чтобы получить ответ на мучающий всех вопрос.

«Как найти мужа» (2016)

Кадр из фильма "Как найти мужа"

Меган исполнила главную роль Кэсс в телефильме «Как найти мужа» телеканала Hallmark. В картине рассказывается история успешной бизнесвумен, которая несчастлива в любви и пытается использовать гид по самопомощи, чтобы найти мужчину своей мечты. Впрочем, постепенно она понимает, что тот самый мужчина всё это время находился рядом с ней.

«Когда летят искры» (2014)