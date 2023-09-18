«Оппенгеймер» собрал $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории

Фильм «Оппенгеймер» собрал $912,7 млн в мировом прокате по итогам девятого уикенда, став самым кассовым байопиком в истории. Об этом сообщает The Wrap.

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Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который в 2018 году собрал $902 млн в прокате.

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям».

При этом в начале сентября фильм Нолана уже появился в петербургском прокате, а чуть позже в кинотеатрах начали показывать «Барби». Московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал показы голливудских премьер «Оппенгеймер» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания». Российские кинотеатры признались, что готовы к штрафам за показы фильмов.

Однако 14 сентября в сети кинотеатров «Каро» выступили против показа фильма «Барби» из-за пиратства.