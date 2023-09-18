Раскрыта продолжительность фильма «Вонка»

На сайте The Movie Database появилась информация о хронометраже фильма «Вонка». Согласно данным, лента будет идти 1 час и 53 минуты. Это примерно столько же, сколько длилась лента «Чарли и шоколадная фабрика» — её продолжительность составила 1 час и 46 минут.

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Картина расскажет о молодости Вилли Вонки — будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту. В фильме покажут, как начиналась история Вонки.

Роль молодого Вилли Вонки сыграет Тимоти Шаламе. С ним в картине снялись Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Хью Грант и другие. Режиссёром выступил Пол Кинг.