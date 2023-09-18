20 крутых и полнометражных мультфильмов осени-2023

Начало сентября ознаменовано учебной порой — это да, а ещё это свеженький анимационный сезон. После напряжённых учебных дней самое оно — на выходные посетить кинотеатр. Когда и на что сходить? Тлум.Ру в своей подборке рассказывает о 20 полнометражных мультфильмах осени-2023, смотрите трейлеры и выбирайте своих любимчиков. В финале подборки читателей ждёт традиционное голосование за новинку, которая привлекла больше всего внимания, не стесняйтесь и участвуйте.

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1: «Пернатый патруль»

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Дата выхода: 7 сентября

О чём: главного героя этого мультфильма — орлёнка — с малых лет воспитывали… куры! Поняв, что в жизни что-то не клеится, герой отправился на поиски своего предназначения, долгий путь привёл его в Птицеград, где сплошь и рядом его настоящие родственники, а за углом поджидает возможность примкнуть к Пернатому отряду.

Дата выхода: 14 сентября

О чём: продолжение полнометражного мультфильма «Дозор Джунглей», в этот раз компании различных зверей предстоит отыскать учёного, некогда создавшего вещество, которым покрыты джунгли. Время на исходе — приближающийся сезон дождей означает беду.

3: «Монстр и маги синих морей»

Дата выхода: 21 сентября

О чём: волшебные животные, мир тысячи островов и появление Тёмного Монстра, нарушающему покой антропоморфных существ. Противостоять ему в состоянии лишь компания магов, да только никто не хочет объединяться под главенством знатного чудака.

4: «Мастер Кид»

Дата выхода: 5 октября

О чём: у отважного парня Ли Сююаня, проживающего в деревне Юннин, есть цель — стать героем. Драки с погодками, помощь больной маме, желание сделать жизнь в маленьком социуме — всё это приводит к неожиданным последствиям. Ли Сююань открывает тайну своего предназначения, он является реинкарнацией известного героя Луоханя, тот, в своё время, сражался с драконами. И это не единственное шокирующее открытие, которое предстоит совершить парню.

5: «Северные амуры»

Дата выхода: 12 октября

О чём: пять башкиров — и по совместительству главных героев — станут участниками двух исторических событий: русско-шведской и Отечественной войны 1812 года. Северными амурами их прозвали французы; в честь Амура, всё из-за вооружения луком и стрелами. Этот отряд тихо нападал на противника и тихо уходил обратно в укрытие.

6: «Смешарики снимают кино»

Дата выхода: 12 октября

О чём:круглые герои решают снять своё Большое Кино! И там будет множество отсылок, обычные трудности съёмочного процесса и постоянные споры о том, как сделать всё верно. Крош обещает активно руководить процессом, в своём духе.

7: «Форсажики»

Дата выхода: 19 октября

О чём: подросток Слоан должен быть погружён в учёбу, но вместо этого постоянно отвлекается на своё пристрастие к гонкам. И таким хобби не слишком впечатлён отец героя. Лучше пусть продолжает семейный и довольно безобидный бизнес. Однако Слоан не намерен сбавлять скорость, благодаря чему обретает интересную способность — теперь он в состоянии предсказывать события ещё до того, как те происходят.

№ 8: «Кентервильское привидение»

Дата выхода: 26 октября

О чём: тот самый мистер Отис, знакомый читателям по рассказу Оскара Уайльда, а заодно и советскому мультфильму, в очередной раз приобретает поместье в пригороде Великобритании. И даже предупреждение о призраках, полученное от предыдущего владельца, не останавливает героя от покупки. Ему, кажется, ничто не страшно.

№ 9: «По щучьему велению»

Дата выхода: 26 октября

О чём: сказочный парень Емеля ловит Щуку, а та желания исполняет — только успевай загадывать. Лимит на человека — три штуки. Вот так Емеля первые два на ерунду тратит, к третьему решая поберечь бесценный дар. Вместо этого герой в компании Щуки, успевшей обратиться обычной девушкой, пытается добиться расположения царской дочки Анфисы.

№ 10: «Страшилка и тайна города света»

Дата выхода: 2 ноября

О чём: её зовут Арки, и она самая чудная на свете — ударение можете поставить куда захочется. Папа героини ежедневно обучает её настоящим чудесам, из-за чего обрекает себя на возможность стать желанной добычей. Когда случается похищение, Арки не ждёт ни минуты — гонясь за похитителями, она открывает для себя больше необычностей этого мира, заодно знакомясь с будущими друзьями.

№ 11: «Крылатая история»

Дата выхода: 9 ноября

О чём: мотылёк Патрик не самый обычный — одно из его крыльев не развилось до конца, что не мешает герою строить грандиозные планы, включающие в себя длительный и далёкий полёт. Но ничего, воспользовавшись помощью своих друзей и смекалкой, Патрик сможет преодолеть любое расстояние.

№: 12 «Супермозг»

Дата выхода: 16 ноября

О чём: а что, если… в голове обычного школьника-подростка Нормана поселятся пришельцы? Да, такое возможно. Инопланетные существа, что славно, не намереваются причинять урон человечеству — наоборот, с помощью Нормана и его компании они намереваются сотворить великое благо.

№ 13: «Большое маленькое приключение»

Дата выхода: 23 ноября

О чём: Дон Кихот в этом мультфильме — игрушка, мал, да удал, как говорится. В компании Догги Дога — другой игрушки, уже плюшевой — наш герой отправляется к своим целям. Путь пролегает через главную зелёную местность Нью-Йорка — Центральный парк.

№ 14: «Суперсанта»

Дата выхода: 30 ноября

О чём: случайный удар головой приводит Санту в состояние, в котором он верит, будто является Суперклаусом. При поддержки своих помощников он даст отпор бизнесмену, одержимому детскими игрушками.

15: «Мальчик и птица»

Дата выхода: ноябрь

О чём: мальчик Махито теряет мать, начинает жить с отцом в сельской местности, не успевая перестроиться под новый темп жизни, он встречает разговаривающую цаплю. Птица гарантирует встречу с покойной матерью, для чего требуется посетить заброшенный особняк. Работа маэстро Миядзаки уже получила крайне высокие отзывы, в чём мы не сомневались.

№ 16: «Лео»

Дата выхода: 21 ноября

О чём: ящерице Лео уже 74 года, солидный возраст. Самое то для шальных поворотов судьбы, один из который организует сам Лео — озвученный Адамом Сэндлером — прихватив с собой друга-черепаху, герой даёт дёру из школы, где давно живёт.

№ 17: «Изобретатель»

Дата выхода: 15 сентября

О чём: гениальный изобретатель, художник и просто человек, не страшащийся задавать сложные вопросы — Леонардо да Винчи — получает шанс продолжить свои эксперименты.

№ 18: «Щенячий патруль: Мегафильм»

Дата выхода: 21 сентября

О чём: команда щенков-спасателей попадёт под влияние свойств метеора, упавшего в Город приключений. Они превращаются в Мегащенков и готовы защищать всех и вся!

№ 19: «Тролли 3»

Дата выхода: 12 октября

О чём: пора познакомиться с братьями Цветана, о, им есть, что сказать брату. И точнее — что ему спеть!

Дата выхода: 22 ноября