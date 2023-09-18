Вышел трейлер "Триггера" с Максимом Матвеевым и Игорем Костолевским
Опубликован тизер-трейлер (18+) драмы "Триггер. Фильм", это полнометражное продолжение сериала, стартовавшего в 2020-м году. Премьера проекта прошла в 2018-м на Каннском МКФ.
Максим Матвеев вернулся к роли Артема Стрелецкого, психолога-провокатора. Как видим, в сиквеле его жизнь перевернуло коренным образом.
"Нельзя бежать от себя и от прошлого - этот совет психолог Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль", - передает синопсис картины.
Теперь Артем живет у моря - "там, где провел собственное детство с мамой, где был счастлив". Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения". Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома - "ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой и поставить в ней точку".
В других ролях - Ирина Старшенбаум, Виктория Маслова, Ирина Марцинкевич, Анатолий Руденко, Полина Толстун, Марк Юсеф, флешбеками - народный артист России Игорь Костолевский, сыгравший отца Артема.
Дата премьеры станет известна позднее.