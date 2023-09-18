"Нельзя бежать от себя и от прошлого - этот совет психолог Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль", - передает синопсис картины.

Теперь Артем живет у моря - "там, где провел собственное детство с мамой, где был счастлив". Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения". Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома - "ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой и поставить в ней точку".