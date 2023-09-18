Комедия "Барби": кукольный феминизм

Писатель и литературный критик Михаил Гундарин – о нашумевшем фильме "Барби", который, несмотря на то, что не получил прокатного удостоверения от Минкультуры РФ, все же оказался хорошо известен отечественному зрителю даже до того, как официально пришел в Россию в виде цифровой копии, о чем писал "Ревизор.ru". Фильм породил волну обсуждений в обществе. Наш постоянный автор присоединяется к дискуссии.

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"Барби" (режиссер Грета Гервиг) – это весьма неглупая комедия, построенная вокруг острых, актуальных для общества (конечно, в основном западного) тем и решающая их в общепримиряющем ключе. Коротко о сюжете: существует идеальный (и при этом карикатурный) барби-мир, которым правят разнообразные – всех цветов и комплекций, по модному – женщины-барби (думаю, тут можно писать с маленькой буквы, как название вида). Одна из них (Марго Робби) вместе с Кеном (Райан Гослинг) попадает в реальный мир, после чего в кукольном обществе происходит переворот, и вместо барби-мира возникает мужской, кен-мир, ещё более карикатурный. В итоге равновесие восстановлено, крайности убраны, а героиня решает стать человеком. Много спецэффектов – в кукольном мире люди, играющие кукол, и правда выглядят как куклы. Розовый мир дан очень иронично и стильно. Много блестящих диалогов (сценарий написан Гервиг совместно с давним партнером – и по жизни тоже, у них двое детей – Ноа Баумбахом).

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Удачен выбор на роль идеальной куклы, вдруг задумавшейся о смерти и начавшей терять идеальность, Марго Робби, которая прославилась ролью эпической мегахулиганки Харли Квин. То есть, противоречие, необходимое по сюжету, заложено в самой актрисе – как, собственно, и в Гослинге, который изначально кажется менее всего похожим на туповатого красавчика Кена. Потому и роль получилась! Но самое главное, конечно, тут идеология, в частности, отличный монолог о противоречивой роли женщины в современном обществе (в исполнении работницы корпорации Mattell, помогающей Барби найти себя, ее играет Америка Феррера). Эта речь – хоть сейчас в любой парламент мира – полностью понятна женщинам всех стран и даже всех возрастов, начиная лет с 12-ти. Причем – тут и противникам феминизма возразить нечего (кроме того, что, вообще-то, не менее сложно и противоречиво и мужское положение. Ну да кто мужчинам слово давал!).

Вообще, Грета Гервиг ("Леди Берд", "Маленькие женщины"), к своим 40 ставшая обладательницей трех номинаций на " Оскар", сегодня считается едва ли не главной "режиссеркой" Голливуда, и своим новым фильмом это реноме упрочила многократно - "Барби", собравшая уже под полтора миллиарда долларов, помимо этого породила "барбиманию", но и вызвала при этом общественную дискуссию. Редкое сочетание! Западные критики находят тут черты памфлета на корпоративный капитализм (владеющая Барби-индустрией компания Mattell показана не без иронии). А еще – отзвуки экзистенциализма (упоминается про смерть). И так далее. Вряд ли все это в фильме есть как важная составляющая, но да, создатели походя затронули много актуальных "нервов социума". Вспомним, что Гервиг начинала в независимом интеллектуальном кино и умных книжек читала немало (как и Баумбах).

Но самое главное – фильм отчетливо направлен против радикального феминизма, потому и был встречен на Западе с такой радостью. Ну надоели им подобные извращения хуже горькой редьки!.. С другой стороны, феминистский настрой никуда не делся, и мужчины однозначно выглядят здесь более карикатурно, чем женщины... Патриархат высмеивается очень жестко и зло. В общем, женщины рулят, но без крайностей.