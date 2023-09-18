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Карен Шахназаров назвал гениальную сцену в "Ностальгии" Тарковского

Режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Андрея Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера "Ностальгия" кинематографист назвал гениальной.

Шахназаров назвал гениальную сцену в "Ностальгии" Тарковского
© Газета.Ru

Этим Шахназаров поделился в беседе с Вячеславом Манучаровым.

"Мне абсолютно не нравится "Ностальгия" Тарковского, я вообще не поклонник Андрея Арсеньевича. Хотя он, безусловно, великий режиссер. Но в ней ["Ностальгии"] есть великая сцена, когда [Олег] Янковский идет со свечой", - заявил кинематографист.

Он также назвал "хорошим" момент, в котором летят голуби, в начале фильма Тарковского. При этом ленту целиком Шахназаров считает "вторичной", отметив, что она не интересна и не захватывает.

Премьера драмы "Ностальгия" Андрея Тарковского состоялась в 1983 году на Каннском фестивале, где получила приз за лучшую режиссуру. Ее снимали в Италии, а в главных ролях выступили актеры Эрланд Юзефсон и Олег Янковский.

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