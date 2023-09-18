Фильм Mriya Resort & SPA «Манифест новой женственности» одержал победу в номинации  «лучшая социальная PR-кампания»

14 октября 2023 года документальный фильм режиссера Ксении Зудиной «Манифест новой женственности» одержал победу в номинации «Лучшая социальная PR-кампания» на Первом Региональном Фестивале Рекламы в Екатеринбурге.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Mriya Resort & SPA с позиции корпоративной социальной ответственности обратилась ко всем женщинам и впервые декларировала, что такое быть женщиной в современной России и создала фильм, который будут смотреть год за годом все больше россиянок, а также запустила вокруг фильма платформу женских инициатив, которая способна вбирать и поддерживать самые разные благотворительные, культурные и социально-коммерческие проекты.

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«Манифест новой женственности» — это не только открытый честный разговор героинь, но и кинематографическая эстетика. Великолепная природа Крыма стала полноправным соавтором фильма, визуальным отражением мироощущения героинь.

На территории комплекса находится Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, отражающий отношение современной женщины к собственному здоровью. Комплексный подход для заботы о ментальном и физическом здоровье позволяет поддерживать высокий уровень энергии, сохранять здоровье, красоту и молодость.

«Каждый из нас хочет быть счастливым, — говорит одна из героинь фильма Елена Бабанова, врач-эндокринолог и диетолог Института Активного Долголетия Mriya Life Institute. — И путь к этому — как можно раньше познать себя. Для меня осознанность — это прежде всего включенность в собственную жизнь. А сохранение здоровья — это прежде всего нормальный сон, сбалансированное питание и физическая активность».

Среди героинь фильма — журналист Ксения Собчак, телеведущая Екатерина Стриженова, хореограф и режиссер Алла Сигалова, пилот Russian Drift Series Grand Prix Екатерина Набойченко, Снежанна Георгиева, основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и еще десять женщин, чей опыт вдохновляет. Разными путями все они пришли к пониманию, что заботливое и бережное отношение к себе — непременное условие полной жизни и самореализации.