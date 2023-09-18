Шахназаров назвал гениальной сцену в «Ностальгии», где Янковский идет со свечой
Карен Шахназаров заявил, что считает гениальной сцену из фильма Андрея Тарковского «Ностальгия».
Речь идёт о моменте, где герой Олега Янковского идёт с зажжённой свечой. Об этом гендиректор киноконцерна «Мосфильм» заявил в интервью Вячеславу Манучарову.
Карен Шахназаров в разговоре привёл мнение своего кумира Федерико Феллини о том, что фильм можно считать отличным, если в нём есть четыре хорошие сцены.
По словам режиссёра, он не является поклонником «Ностальгии», но момент со свечой у него вызывает восхищение.
Отметим, что в конце этой 10-минутной сцены Янковский упал в обморок. Это случилось по-настоящему, потому что актёр полностью выложился в своей роли.