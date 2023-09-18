Анна Большова рассказала о роли в фильме «По зову сердца»

«Сюжетная линия моей героини простая: мать провожает сына в ополчение. Кстати, проводы снимали в месте, где исторически это происходило. Очень люблю, просто обожаю военные фильмы, наши советские. И очень хотелось в таком кино сняться», — поделилась Большова в интервью газете «Известия».