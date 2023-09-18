Вышел трейлер аниме «Сто девушек, которые очень-очень сильно тебя любят»

Создатели аниме-адаптации популярной манги «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» представили ролик с кадрами и опенингом проекта.

Сериал в жанре школьной романтической комедии расскажет историю безнадёжного парня, которому отказывают все девушки. Однажды на его молитвы откликнулся бог любви: теперь Айджо Рентаро обожают сразу сотня разных девушек — но те, кому он откажет во взаимности, умрут страшной смертью.