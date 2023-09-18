На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Руслан и Людмила»

Специалисты «Мосфильма» провели покадровую цифровую реставрацию изображения и звука советской двухсерийной картины «Руслан и Людмила». Лента уже доступна для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в формате 4К.

Покадровую реставрацию изображения и звука фильма «Руслан и Людмила» в течение трех месяцев выполнили специалисты ПК «Телекино»: реставраторы - Михаил Тусматов, Марина Алексахина; сканирование - Евгений Верлочёв; цветокоррекция – Ирина Агафонова; звук – Игорь Валиев.

Последний фильм Александра Птушко по мотивам одноименной поэмы А.С. Пушкина вышел на широкий экран в 1972 году, сообщается на сайте «Мосфильма».

По сюжету - в день свадьбы доблестного витязя Руслана и Людмилы, дочери киевского князя Владимира, невесту похищает злой карлик Черномор. На поиски красавицы отправляются четверо: безутешный Руслан, хазарский хан Ратмир, князь Рогдай и кичливый Фарлаф.