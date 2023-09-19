В Выборге прошли съемки мистического триллера «Кинопленка №8»
В воскресенье, 17 сентября, исторический центр Выборга вновь стал декорациями к фильму, на этот раз мистическому триллеру «Кинопленка №8».
Действие киноленты разворачивается в 90-е годы. В основе ее сюжета история мальчика, который пропал в заброшенном кинотеатре. Чтобы его найти, мама ребенка вступает в конфронтацию с криминальным авторитетом, а также раскрывает мистические тайны кинотеатра.
Главную роль в фильме исполнит Наталья Земцова. Режиссером выступил Илья Хотиненко. Авторы сценария - Сергей и Николай Меркульевы. Показ ленты планируется на площадке одного из онлайн-кинотеатров.