Умер оператор Пит Козачик
Ушел из жизни Пит Козачик, номинант премии "Оскар", оператор и специалист по спецэффектам, неоднократно работавший с Тимом Бёртоном и Генри Селиком - в "Кошмаре перед Рождеством", "Трупе невесты", "Коралине в Стране Кошмаров", "Джеймсе и гигантском персике".
Номинацию артист получил в 1994-м в категории "Лучшие визуальные эффекты" - за "Кошмар".
Козачик умер в своем калифорнийском доме после многолетнего сражения с прогрессирующей афазией, тем же недугом, от которого сейчас страдает Брюс Уиллис. Об этом сообщает KVOA.
Пит Козачик родился в 1951 году. Карьеру начала в 80-е, успев поработать над десятками важных проектов: "Говард-утка", четвертый полнометражный "Стартрек", "Внутреннее пространство", "Уиллоу", "Звездный десант", вторые "Охотники за привидениями", второй и третий "Робокоп", "Звездные войны: Атака клонов", "Гудзонский ястреб" с Уиллисом, другими.