Умер оператор Пит Козачик

Ушел из жизни Пит Козачик, номинант премии "Оскар", оператор и специалист по спецэффектам, неоднократно работавший с Тимом Бёртоном и Генри Селиком - в "Кошмаре перед Рождеством", "Трупе невесты", "Коралине в Стране Кошмаров", "Джеймсе и гигантском персике".

© Российская Газета

Номинацию артист получил в 1994-м в категории "Лучшие визуальные эффекты" - за "Кошмар".

Козачик умер в своем калифорнийском доме после многолетнего сражения с прогрессирующей афазией, тем же недугом, от которого сейчас страдает Брюс Уиллис. Об этом сообщает KVOA.