Критики в восторге от фильма «Создатель»

«Создатель» — это завораживающий и гигантский прыжок в великолепный новый мир. Гарет Эдвардс возвращается с современным взглядом на искусственный интеллект, рассказывая о нём с потрясающими спецэффектами и превосходной актёрской игрой.



«Создатель» ошеломляет не только визуально, но и эмоциональной историей.



«Создатель» на удивление очень хорош. На мой взгляд, это лучший фильм года и лучший научно-фантастический фильм за последние десятилетия.



Настоящий шедевр научной фантастики и один из лучших фильмов года. Фильм затрагивает очень много тем, а искусственный интеллект здесь лишь одна из множества граней. Гарет Эдвардс мастерски удерживает внимание аудитории на протяжении двух часов подряд.



«Создатель» — это огромный подвиг для жанра научной фантастики и редкий представитель жанра оригинальных блокбастеров. Пожалуйста, пусть таких фильмов станет как можно больше.