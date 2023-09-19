Премьера 50-ого фильма Вуди Аллена «Великая ирония» состоится в РФ 28 сентября
В Москве 19 сентября состоялся пресс-показ кинокартины «Великая ирония» (16+) режиссера Вуди Аллена. Это 50-я по счёту картина в карьере кинодеятеля, премьера которой состоится в РФ 28 сентября этого года. Показ посетили журналисты издания FBM.ru.
Романтический триллер рассказывает историю девушки Фанни. Внезапно она встречает в Париже своего бывшего одноклассника, с которым не виделась много лет.
Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, Фанни решается на роман с обаятельным писателем, который, как оказалось, терял от неё голову ещё в школьные годы. Все меняется, когда у ревнивого мужа главной героини появляются подозрения, и он нанимает детективов.
Вуди Аллен показал романтический осенний Париж, и по уши влюбленных в нем героев. В какой-то момент появляется чувство, что являешься не зрителем, а частью фильма.
То, что казалось должно произойти в конце, случилось в середине истории. Потом появляются предположения, чем все может закончиться, однако во время финала сердце все равно на мгновение замирает, а в голове возникает вопрос: «Кто кого?».
Стоит отметить, что «Великая ирония» отличный фильм для вечернего просмотра со второй половиной. Проект выдался очень атмосферным.
В съемках фильма участвовали Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Валери Лемерсье и другие актеры.