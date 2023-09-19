В Москве 19 сентября состоялся пресс-показ кинокартины «Великая ирония» (16+) режиссера Вуди Аллена. Это 50-я по счёту картина в карьере кинодеятеля, премьера которой состоится в РФ 28 сентября этого года. Показ посетили журналисты издания FBM.ru.

Романтический триллер рассказывает историю девушки Фанни. Внезапно она встречает в Париже своего бывшего одноклассника, с которым не виделась много лет.

Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, Фанни решается на роман с обаятельным писателем, который, как оказалось, терял от неё голову ещё в школьные годы. Все меняется, когда у ревнивого мужа главной героини появляются подозрения, и он нанимает детективов.

Вуди Аллен показал романтический осенний Париж, и по уши влюбленных в нем героев. В какой-то момент появляется чувство, что являешься не зрителем, а частью фильма.

То, что казалось должно произойти в конце, случилось в середине истории. Потом появляются предположения, чем все может закончиться, однако во время финала сердце все равно на мгновение замирает, а в голове возникает вопрос: «Кто кого?».

Стоит отметить, что «Великая ирония» отличный фильм для вечернего просмотра со второй половиной. Проект выдался очень атмосферным.