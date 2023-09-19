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Что смотреть в кино с 21 сентября

В четверг, 21 сентября, на экраны российских кинотеатров выходят боевик «Неудержимые 4», приключенческая драма «Чужая» о бизнес-леди, оказавшейся в якутских лесах, и комедийная лента «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли.

Что смотреть в кино с 21 сентября
© Кадр из фильма «Первый день моей жизни»

Кроме того, зрители смогут посмотреть две картины итальянского производства: «Первый день моей жизни» — о загадочном незнакомце, переворачивающем отношение людей к окружающему миру, и «Остаться в живых», в которой компания друзей оказывается в ловушке на яхте.

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«Неудержимые 4» (Expend4bles)

В четвёртой части франшизы «Неудержимые» к Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэйтему, Дольфу Лундгрену и Рэнди Кутюру присоединились Меган Фокс, 50 Cent, Энди Гарсиа и индонезийский актёр Ико Уайс, который сыграл главного злодея — бывшего военного офицера, а ныне торговца оружием.

По сюжету отряд наёмников провалил миссию, из-за чего Барни выбыл из строя, а Кристмаса отстранили от заданий. Команда наняла новых бойцов, однако те оказались в плену. На долю героя Стэйтема, который в этот раз будет в центре повествования, выпадает миссия освободить членов группы и не допустить ядерной катастрофы.

Режиссёром выступил Скотт Во, ранее снявший фильмы «Need for Speed: Жажда скорости» и «Круче некуда». Он отметил, что в новом проекте команда старалась удивить зрителей новыми драматургическими решениями, но в то же время далеко не отходить от первого фильма серии, который снял Сталлоне, и «вновь тщательно проработать персонажей», чтобы аудитория сопереживала им как раньше.

«Как мне кажется, для нас этот фильм — это такое сочетание возвращения к истокам оригинала и попытки вывести экшен на новый уровень, при этом соблюдая принципы (жанра. — RT), — рассказал постановщик в интервью cinewars.news. — Сердце и душу (франшизы. — RT) «Неудержимые», как мы все говорим, составляет крепкая мужская дружба, то, на что мужчины (и женщины) способны пойти друг ради друга, находясь в окопах, понимаете? Подвергнуть свою жизнь риску, став «расходным материалом» ради братьев и сестёр по оружию, с которыми стоишь плечом к плечу».

«Чужая»

Дина счастлива в браке и успешна в своей профессии. В результате авиакатастрофы она оказывается в якутских лесах, где её находит местная шаманка и забирает в своё племя. Дине придётся выживать в нечеловеческих условиях вдали от цивилизации и пытаться вернуться домой.

Сюжет основан на повести Инги Оболдиной.

«Когда мне остро не хватало умных женских сценариев, я написала свой — «Мот Нэ. Чужая». Это история сильной, успешной и в личной жизни, и в карьере женщины, которая попадает в ситуацию полного обнуления: судьба забрасывает её далеко в тайгу, и ей нужно учиться жить заново», — отметила в беседе с журналом Story Оболдина.

Съёмки проходили в Якутии в национальном парке «Ленские Столбы», на территории Кангаласского мыса и в павильонах киностудии «Сахафильм».

Центральные роли исполнили Анна Слю, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова и Артём Ткаченко. Режиссировал проект Алексей Луканев, ранее работавший над сериалами «Меч. Сезон второй» и «Старые кадры».

Герои картины говорят на уникальном языке, специально придуманном лингвистом Антоном Кировым.

«Всего на протяжении моей работы над проектом было создано около тысячи слов, примерно половина из которых используется в фильме. Процесс создания языка чаще всего начинается с фантазийной концепции. Необходимо создать гармоничное звучание языка — сделать его таким, чтобы он в головах зрителей соответствовал тем персонажам, которые на нём говорят. Северный язык также создавался с идеей его соответствия характеру и культуре северного народа», — цитирует языковеда портал «Профисинема».

«Первый день моей жизни» (Il primo giorno della mia vita)

В своей новой картине итальянский постановщик Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи») исследует тему самоубийства.

Когда герои теряют смысл существования и практически доходят до отчаянного шага, им встречается загадочный незнакомец и предлагает взглянуть на всё с другого ракурса. В заброшенном отеле они смогут понаблюдать за жизнью без них, найти точку опоры и, возможно, даже изменить своё решение.

«Смотреть на жизнь без нас — это всегда больно. Не потому, что она хороша или плоха, а потому что она просто идёт, продолжается», — говорит в трейлере персонаж Тони Сервилло.

Автор журнала Cinemania Хавьер Окана пишет, что лента напоминает фэнтези-мелодрамы «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капы и «Лестница в небо» Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера.

«Я богиня»

Сюжет комедийной ленты с Александрой Бортич в главной роли вращается вокруг школьной учительницы Лены, чью жизнь никак нельзя назвать счастливой — возлюбленный ей изменил, на работе преследуют одни неприятности. Скромную и привыкшую следовать чужим установкам девушку коллега отводит на тренинг личностного роста «Стать богиней». Кажется, что вскоре всё начинает налаживаться: героиня вносит разнообразие в свой гардероб и вызывает интерес у двоих мужчин сразу, но этого ли ей на самом деле хотелось?

Сюжет для своей самостоятельной дебютной полнометражной картины Ольга Дибцева, также сыгравшая подругу Лены, нашла в процессе съёмок документального проекта.

«Мне всегда была интересна тема работы над собой: тренинги личностного роста, работа с психологом и так далее. И я узнала, что есть такой коуч, который учит женщин быть супервумен и использовать мужчин. Для этого женщина должна перестать бояться мужчин и стать бешеной оторвой и безумной пикапершей — делать всё, что обескуражит мужчину и выбьет его из колеи. Чтобы снять этот док, я сама ходила на эти тренинги, знакомилась там с девчонками и снимала параллельно фильм. И в какой-то момент я поняла, что хочу снять художественный фильм про девушку, которая так ищет своё счастье», — приводятся слова постановщицы на сайте кинокомпании «Централ Партнершип».

Также в картине снялись Антон Васильев, Илья Соболев, Антон Филипенко и другие.

«Остаться в живых» (The Boat)

В центре истории триллера — три состоятельные пары, которые празднуют день рождения одного из друзей на роскошной яхте. Проснувшись после бурной весёлой ночи, пассажиры обнаруживают, что кто-то отшвартовал судно от причала, оставив их в открытом море без провизии. Пока друзья в панике пытаются понять, что делать, таинственный голос из рации вовлекает компанию в свою игру. Экстремальная ситуация способствует проявлению тёмных сторон персонажей и раскрытию страшной тайны.

Центральные роли исполнили Марко Боччи («Сделано в Италии»), Филиппо Нигро («Медичи: Повелители Флоренции»), Марина Рокко («Римские приключения») и другие. Режиссёром ленты выступил Алессио Лигуори.

Вероника Ранокки в своём обзоре для Taxidrivers.it написала, что в фильме переплетаются психологизм и всплывающие на поверхность тёмные тени прошлого героев. Это всё, по словам автора, придаёт истории «тревожную, эмоциональную и захватывающую» атмосферу.

Фильмы, Эта замечательная жизнь, Идеальный незнакомец, Сделано в Италии, Чужой, Неудержимые, Неудержимый, Остаться в живых, Need for Speed: Жажда скорости, Медичи: Повелители Флоренции, Место встречи, Идеальные незнакомцы, Марина Рокко, Филиппо Нигро, Алексей Луканев, Марко Боччи, Энди Гарсиа, Антон Филипенко, Анна Слю, Майкл Пауэлл, Зоя Багынанова, Паоло Дженовезе, Илья Соболев, Джейсон Стэйтем, Артем Ткаченко, Ольга Дибцева, Антон Васильев, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс, Александра Бортич