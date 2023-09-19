Что смотреть в кино с 21 сентября

В четверг, 21 сентября, на экраны российских кинотеатров выходят боевик «Неудержимые 4», приключенческая драма «Чужая» о бизнес-леди, оказавшейся в якутских лесах, и комедийная лента «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли.

© Кадр из фильма «Первый день моей жизни»

Кроме того, зрители смогут посмотреть две картины итальянского производства: «Первый день моей жизни» — о загадочном незнакомце, переворачивающем отношение людей к окружающему миру, и «Остаться в живых», в которой компания друзей оказывается в ловушке на яхте.

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«Неудержимые 4» (Expend4bles)

В четвёртой части франшизы «Неудержимые» к Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэйтему, Дольфу Лундгрену и Рэнди Кутюру присоединились Меган Фокс, 50 Cent, Энди Гарсиа и индонезийский актёр Ико Уайс, который сыграл главного злодея — бывшего военного офицера, а ныне торговца оружием.

По сюжету отряд наёмников провалил миссию, из-за чего Барни выбыл из строя, а Кристмаса отстранили от заданий. Команда наняла новых бойцов, однако те оказались в плену. На долю героя Стэйтема, который в этот раз будет в центре повествования, выпадает миссия освободить членов группы и не допустить ядерной катастрофы.

Режиссёром выступил Скотт Во, ранее снявший фильмы «Need for Speed: Жажда скорости» и «Круче некуда». Он отметил, что в новом проекте команда старалась удивить зрителей новыми драматургическими решениями, но в то же время далеко не отходить от первого фильма серии, который снял Сталлоне, и «вновь тщательно проработать персонажей», чтобы аудитория сопереживала им как раньше.

«Как мне кажется, для нас этот фильм — это такое сочетание возвращения к истокам оригинала и попытки вывести экшен на новый уровень, при этом соблюдая принципы (жанра. — RT), — рассказал постановщик в интервью cinewars.news. — Сердце и душу (франшизы. — RT) «Неудержимые», как мы все говорим, составляет крепкая мужская дружба, то, на что мужчины (и женщины) способны пойти друг ради друга, находясь в окопах, понимаете? Подвергнуть свою жизнь риску, став «расходным материалом» ради братьев и сестёр по оружию, с которыми стоишь плечом к плечу».

«Чужая»

Дина счастлива в браке и успешна в своей профессии. В результате авиакатастрофы она оказывается в якутских лесах, где её находит местная шаманка и забирает в своё племя. Дине придётся выживать в нечеловеческих условиях вдали от цивилизации и пытаться вернуться домой.

Сюжет основан на повести Инги Оболдиной.

«Когда мне остро не хватало умных женских сценариев, я написала свой — «Мот Нэ. Чужая». Это история сильной, успешной и в личной жизни, и в карьере женщины, которая попадает в ситуацию полного обнуления: судьба забрасывает её далеко в тайгу, и ей нужно учиться жить заново», — отметила в беседе с журналом Story Оболдина.

Съёмки проходили в Якутии в национальном парке «Ленские Столбы», на территории Кангаласского мыса и в павильонах киностудии «Сахафильм».

Центральные роли исполнили Анна Слю, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова и Артём Ткаченко. Режиссировал проект Алексей Луканев, ранее работавший над сериалами «Меч. Сезон второй» и «Старые кадры».

Герои картины говорят на уникальном языке, специально придуманном лингвистом Антоном Кировым.

«Всего на протяжении моей работы над проектом было создано около тысячи слов, примерно половина из которых используется в фильме. Процесс создания языка чаще всего начинается с фантазийной концепции. Необходимо создать гармоничное звучание языка — сделать его таким, чтобы он в головах зрителей соответствовал тем персонажам, которые на нём говорят. Северный язык также создавался с идеей его соответствия характеру и культуре северного народа», — цитирует языковеда портал «Профисинема».

«Первый день моей жизни» (Il primo giorno della mia vita)

Когда герои теряют смысл существования и практически доходят до отчаянного шага, им встречается загадочный незнакомец и предлагает взглянуть на всё с другого ракурса. В заброшенном отеле они смогут понаблюдать за жизнью без них, найти точку опоры и, возможно, даже изменить своё решение.

«Смотреть на жизнь без нас — это всегда больно. Не потому, что она хороша или плоха, а потому что она просто идёт, продолжается», — говорит в трейлере персонаж Тони Сервилло.

Автор журнала Cinemania Хавьер Окана пишет, что лента напоминает фэнтези-мелодрамы «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капы и «Лестница в небо» Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера.

«Я богиня»

Сюжет комедийной ленты с Александрой Бортич в главной роли вращается вокруг школьной учительницы Лены, чью жизнь никак нельзя назвать счастливой — возлюбленный ей изменил, на работе преследуют одни неприятности. Скромную и привыкшую следовать чужим установкам девушку коллега отводит на тренинг личностного роста «Стать богиней». Кажется, что вскоре всё начинает налаживаться: героиня вносит разнообразие в свой гардероб и вызывает интерес у двоих мужчин сразу, но этого ли ей на самом деле хотелось?

Сюжет для своей самостоятельной дебютной полнометражной картины Ольга Дибцева, также сыгравшая подругу Лены, нашла в процессе съёмок документального проекта.

«Мне всегда была интересна тема работы над собой: тренинги личностного роста, работа с психологом и так далее. И я узнала, что есть такой коуч, который учит женщин быть супервумен и использовать мужчин. Для этого женщина должна перестать бояться мужчин и стать бешеной оторвой и безумной пикапершей — делать всё, что обескуражит мужчину и выбьет его из колеи. Чтобы снять этот док, я сама ходила на эти тренинги, знакомилась там с девчонками и снимала параллельно фильм. И в какой-то момент я поняла, что хочу снять художественный фильм про девушку, которая так ищет своё счастье», — приводятся слова постановщицы на сайте кинокомпании «Централ Партнершип».

«Остаться в живых» (The Boat)

В центре истории триллера — три состоятельные пары, которые празднуют день рождения одного из друзей на роскошной яхте. Проснувшись после бурной весёлой ночи, пассажиры обнаруживают, что кто-то отшвартовал судно от причала, оставив их в открытом море без провизии. Пока друзья в панике пытаются понять, что делать, таинственный голос из рации вовлекает компанию в свою игру. Экстремальная ситуация способствует проявлению тёмных сторон персонажей и раскрытию страшной тайны.