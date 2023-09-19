Вышел трейлер «Героя наших снов»

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер фильма «Герой наших снов» — новой картины с Николасом Кейджем. Лента официально выйдет и в России — премьера намечена на 7 марта 2024 года. Прокатчиком выступит компания «Экспонента».

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Герой наших снов» расскажет о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого он становится невероятно популярным, что приносит ему одни проблемы.