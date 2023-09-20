Лучшие фильмы про космос: 15 картин о межзвездных путешествиях
Освоение человеком космического пространства — одна из самых грандиозных эпопей в истории цивилизации. Неудивительно, что многие фильмы рассказывают о смелых космических экспедициях, первопроходцах космоса, выдающихся открытиях.
Фантастический фильм «Путешествие на Луну» француза Жоржа Мельеса зрители увидели более 120 лет назад, в 1902 году. С тех пор режиссеры не перестают обращаться к теме покорения космоса и контакта с внеземными цивилизациями.
«Лента.ру» собрала список лучших картин, рассказывающих о космических приключениях землян.
Лучшие зарубежные фильмы про космос
Космическая одиссея 2001 года
Год выпуска: 1968
Режиссер: Стэнли Кубрик
Жанр: научная фантастика, триллер
Длительность: 2 часа 29 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,9 и 8,3
В главных ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд, Уильям Сильвестер, Дэниэл Риктер
Фильм «Космическая одиссея 2001 года» — культовая научно-фантастическая лента режиссера Стэнли Кубрика, вышедшая на экраны в 1968 году.
Действие фильма охватывает большой временной диапазон — от древности до футуристического на тот момент 2001 года. Сюжет повествует о прогрессе человечества, эволюции разума и космических путешествиях.
Одна из главных тем картины — контакт людей с искусственным интеллектом в лице суперкомпьютера HAL 9000. Машина начинает представлять угрозу для экипажа звездолета во время миссии к Юпитеру.
Фильм изобилует зрелищными спецэффектами, а также привлекает внимание зрителей неоднозначным философским посылом. Картина Кубрика стала этапной в истории кинофантастики и оказала огромное влияние на научно-фантастический жанр в целом.
Армагеддон
Год выпуска: 1998
Режиссер: Майкл Бэй
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Длительность: 2 часа 31 минута
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,7
В главных ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Бен Аффлек, Лив Тайлер
Картина собрала в прокате более 553 млн долларов и стала одним из самых кассовых блокбастеров 1998 года.
Гигантский астероид летит на коллизионный курс с Землей и угрожает всему человечеству. Чтобы предотвратить столкновение и гибель планеты, НАСА принимает смелое решение — отправить на астероид команду буровиков во главе с Брюсом Уиллисом. Им предстоит пробурить астероид и заложить ядерный заряд, чтобы разрушить его на части.
В основе истории — динамичная гонка со временем, в ходе которой герои сталкиваются с внешними проблемами и внутренними переживаниями. Это захватывающий триллер-катастрофа с элементами драмы и мелодрамы, напряженным сюжетом и качественными спецэффектами.
Марсианин
Год выпуска: 2015
Режиссер: Ридли Скотт
Жанр: фантастика, драма
Длительность: 2 часа 24 минуты
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 8,0
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс
Главный герой картины, астронавт Марк Уотни (Мэтт Дэймон) остается в одиночестве на поверхности Марса, когда весь остальной экипаж спешно эвакуируется с красной планеты из-за разразившейся песчаной бури. Марк вынужден использовать свои навыки ботаника и инженера, чтобы как можно дольше продержаться в суровых марсианских условиях в ожидании спасения: он разрабатывает систему очистки воды и даже начинает выращивать картошку в космосе.
«Марсианин» — отличный пример научно-фантастического кино, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься о силе человеческого духа и стремлении к выживанию. Марсианский ландшафт в фильме выглядит крайне убедительно — это стало возможным благодаря интересным операторским решениям и качественной компьютерной графике.
Фильм стоит посмотреть всем любителям качественного жанрового кино — он абсолютно заслуженно получил несколько важных наград, среди которых «Золотой глобус» за лучший фильм-комедию и главную мужскую роль, а также семь номинаций на «Оскар».
Пассажиры
Год выпуска: 2016
Режиссер: Мортен Тильдум
Жанр: фантастика, драма, приключения
Длительность: 1 час 56 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,2 и 7,0
В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Лоренс Фишберн
Фантастический фильм «Пассажиры» рассказывает о дальнем межзвездном путешествии землян на борту огромного космического корабля. Главные герои Джим и Аврора (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) оказываются выведены из криосна на 90 лет раньше положенного срока — времени прибытия на новую, пригодную для жизни планету. Они вынуждены провести всю оставшуюся жизнь вдвоем на борту корабля, летящего к точке назначения.
«Пассажиры» — это фантастическое кино с понятным сюжетом и интересными персонажами. Химия между актерами придает драматической линии фильма дополнительную глубину — фокус внимания в картине смещается с сайфайной составляющей на отношения между героями.
Прибытие
Год выпуска: 2016
Режиссер: Дени Вильнев
Жанр: фантастика, драма, триллер
Длительность: 1 час 56 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,6 и 7,9
В главных ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер
«Прибытие» повествует о контакте людей с пришельцами, прилетевшими на Землю на огромных космических кораблях. Их цели не ясны, а способов поговорить с ними напрямую не существует. Главная героиня картины, лингвист Луиза Бэнкс (Эми Адамс) вместе с физиком Иэном Доннелли (Джереми Реннер) пытаются разгадать способ общения инопланетян и предотвратить глобальный мировой конфликт.
Это по-настоящему интригующий и глубокий фантастический триллер, неспешная, но напряженная история о преодолении языковых барьеров и важности коммуникации.
Умелое использование звуковых эффектов и музыки в «Прибытии» создает ощущение реальности происходящего на экране — фильм не случайно удостоился премии «Оскар» за звуковой монтаж.
Гравитация
Год выпуска: 2013
Режиссер: Альфонсо Куарон
Жанр: фантастика, триллер, драма
Длительность: 1 час 31 минута
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,7
В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни
Эта картина рассказывает захватывающую историю выживания двух астронавтов в открытом космосе. Во время рутинного полета их шаттл оказывается разрушен обломками спутника. Главные герои в исполнении Сандры Буллок и Джорджа Клуни вынуждены бороться за свои жизни в смертельно опасных условиях открытого космоса.
Создателям картины удалось в полной мере передать чувство одиночества и отчаяния астронавтов, потерявших связь с Землей. Их нахождение в невесомости выглядит очень реалистичным — это заслуга оператора Эммануэля Любецки, который удостоился премии «Оскар» за свою работу.
Фантастический триллер Альфонсо Куарона был высоко оценен критиками и зрителями — издания Кэмерон, в свою очередь, назвал «Гравитацию» лучшим фильмом о космосе в истории кино.
Интерстеллар
Год выпуска: 2014
Режиссер: Кристофер Нолан
Жанр: фантастика, драма, приключения
Длительность: 2 часа 49 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,6 и 8,7
В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Майкл Кейн
Одна из самых известных картин Кристофера Нолана, рассказывающая о путешествии сквозь время и пространство. В центре сюжета — история группы астронавтов под руководством Купера (Мэттью Макконахи), которые пытаются найти планету, пригодную для жизни людей, чтобы спасти человечество от продовольственного кризиса и голода. Захватывающий сюжет, превосходные спецэффекты и музыка Ханса Циммера переносят зрителя в путешествие сквозь червоточины в другие звездные системы.
Научной основой фильма стали исследования Кипа Торна — американского ученого, который удостоился Нобелевской премии по физике в 2017 году. «Интерстеллар» получил несколько престижных наград, среди которых «Оскар» за лучшие спецэффекты, а также попал в список лучших фильмов десятилетия по версии зрителей «Кинопоиска».
Человек на Луне
Год выпуска: 2018
Режиссер: Дэмьен Шазель
Жанр: биографическая драма
Длительность: 2 часа 21 минута
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,1 и 7,3
В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер
Это история легендарного астронавта Нила Армстронга и его участия в миссии «Аполлон-11» — первой высадке человека на Луну в 1969 году. Сюжет охватывает несколько лет жизни Армстронга — его играет Райан Гослинг, — начиная с его работы летчиком-испытателем и заканчивая триумфальным полетом к Луне и возвращением домой.
В картине достаточно достоверно воссоздана атмосфера 60-х годов прошлого века — эпоха грандиозных открытий, когда США соревновались с СССР за пальму первенства в освоении космоса. Особое внимание в картине уделено подготовке Армстронга к историческому полету, его взаимоотношениям с семьей и личным переживаниям — Райан Гослинг демонстрирует на экране всю палитру своих актерских навыков.
Какие еще иностранные фильмы и сериалы про космос посмотреть?
- фильмы и сериалы из вселенной «Звездных войн»;
- фильмы и сериалы из вселенной «Звездного пути»;
- «Доктор Кто»;
- «Светлячок»;
- фильмы из серии «Чужие»;
- фильмы из серии «Люди в черном»;
- фильмы о «Стражах Галактики»;
- «Дюна»;
- «Аполлон 13»;
- «Автостопом по галактике».
Лучшие отечественные фильмы про космос
Солярис
Год выпуска: 1972
Режиссер: Андрей Тарковский
Жанр: фантастика, драма
Длительность: 2 часа 47 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,0 и 8,0
В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юрий Ярвет
Культовый советский фильм Андрея Тарковского, экранизация одноименного романа Станислава Лема. Кинолента повествует о психологе Крисе Кельвине, прибывшем на орбитальную станцию возле планеты Солярис и столкнувшемся там с загадочными явлениями.
Экипаж станции страдает от галлюцинаций и безумия, а причиной этому являются таинственные свойства планеты — она каким-то образом материализует мысли и воспоминания людей. Кельвину предстоит столкнуться со своим прошлым и попытаться осознать феномен Соляриса.
Медитативная картина Тарковского затрагивает глубокие философские темы о соотношении разума и бессознательного, а также о силе человеческой памяти и любви. В 1972 году «Солярис» удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля. Картина стала источником вдохновения для многих зарубежных режиссеров, в том числе Кристофера Нолана и Дэнни Бойла.
Кин-дза-дза!
Год выпуска: 1986
Режиссер: Георгий Данелия
Жанр: фантастическая комедия
Длительность: 2 часа 15 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB:8,0 и 7,9
В главных ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев
Советская трагикомедия «Кин-дза-дза!» повествует о приключениях землян на далекой пустынной планете Плюк. Плюк населен двумя расами гуманоидов — привилегированными чатланами и угнетенными пацаками. Местное общество построено на принципах социального неравенства, бюрократизма и тотального контроля.
После случайной телепортации прораб Владимир Машков и студент Алексидзе Гедеван по прозвищу «Скрипач» (Станислав Любшин и Леван Габриадзе) вынуждены выживать в чуждом им обществе с непривычными порядками и искать обратный путь на родную Землю.
Это сатиричная и метафоричная антиутопия оказала большое влияние на советскую и постсоветскую культуру, а вымышленные слова и фразеологизмы из фильма даже сейчас употребляются в обычной речи.
Притяжение
Год выпуска: 2017
Режиссер: Федор Бондарчук
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
Длительность: 1 час 50 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 5,7 и 5,6
В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов
Фантастический фильм «Притяжение» рассказывает историю об отношениях между землянкой Юлей (Ирина Старшенбаум) и инопланетянином, терпящим крушение на Земле.
По сюжету фильма первый контакт инопланетян и землян происходит в московском районе Северное Чертаново — в противостояние с пришельцами оказываются втянуты не только военные, но и дерзкие чертановские гопники. Главной героине предстоит решить, занять сторону пришельца или жителей родной Земли.
Вышедшая в 2017 году картина собрала в прокате более миллиарда рублей, а через два года на экраны вышел сиквел фильма — «Вторжение».
Время первых
Год выпуска: 2017
Режиссер: Дмитрий Киселев
Жанр: драма, биография
Длительность: 2 часа 10 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2
В главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин
Российская историческая драма, основанная на реальных событиях. Действие фильма происходит в разгар космической гонки между СССР и США, поэтому советские власти стремятся как можно скорее вывести человека в открытый космос. Ситуация осложняется и тем, что за две недели до запуска советской программы взрывается тестовый корабль.
Роли советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. При этом сам Леонов выступал одним из консультантов фильма.
Для того, чтобы космическое пространство на экране выглядело максимально реалистично, студия CFG создала целую систему дополненной реальности — через нее режиссер и оператор могли следить за перемещениями актеров по «космосу» в режиме реального времени.
Салют-7
Год выпуска: 2017
Режиссер: Клим Шипенко
Жанр: драма, биография Длительность: 1 час 51 минута
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2
В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Алексей Петренко
Драматический фильм «Салют-7» основан на реальных событиях — спасении советской орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. Сюжет повествует об отчаянной миссии космонавтов Владимира Федорова и Виктора Алехина (их прототипы — реальные советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных), которые должны вручную состыковаться с потерявшей управление станцией.
Ситуацию осложняют напряженные отношения между США и СССР, странами-участницами космической гонки. Советские космонавты должны наладить работу станции до появления американского «Челленджера» — иначе «Салют-7» придется уничтожить.
Москва – Кассиопея
Год выпуска: 1973
Режиссер: Ричард Викторов
Жанр: фантастика, приключения, семейный
Длительность: 1 час 35 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,6
В главных ролях: Вадим Ледогоров, Наталья Гусева, Валентин Смирнитский, Ангелина Вовк
Научно-фантастический фильм, который рассказывает о приключениях советских школьников в космосе. Подростки отправляются в путешествие на ракете к далекой звезде в созвездии Кассиопеи. Дело в том, что полет на такое большое расстояние займет много времени, поэтому экипаж должен состоять из подростков моложе 14 лет — только в таком случае к концу миссии в экипаже космического корабля будут взрослые космонавты.
Это космическая сказка, которая понравится детям и взрослым. У картины есть продолжение — вторая часть под названием «Отроки во Вселенной», которая вышла на экраны в 1975 году, всего через полгода после первого фильма.
Вызов
Год выпуска: 2023
Режиссер: Клим Шипенко
Жанр: драма, фантастика
Длительность: 2 часа 45 минут
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 6,5
В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков
Первый в мире художественный фильм, съемки которого проходили в космосе, на борту Международной космической станции (МКС), в течение двух недель. Главную роль исполнила актриса Юлия Пересильд, а в качестве оператора космических сцен выступил сам режиссер картины Клим Шипенко.
«Вызов» — история о медике Евгении Беляевой (Юлия Пересильд). Ей пришлось отправиться на МКС и провести операцию для космонавта, который получил серьезную травму во время выхода в открытый космос.
Лента собрала более двух миллионов рублей в прокате, за работу над ней Юлия Пересильд, Клим Шипенко и продюсер фильма Константин Эрнст удостоились Государственной премии России в области литературы и искусства.
Какие еще российские и советские фильмы про космос посмотреть?
- «Мира»;
- «Спутник»;
- «Большое космическое путешествие»;
- «Гагарин. Первый в космосе»;
- «Первые на Луне»;
- «Космос как предчувствие»;
- «Небо зовет».