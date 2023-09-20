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Лучшие фильмы про космос: 15 картин о межзвездных путешествиях

Освоение человеком космического пространства — одна из самых грандиозных эпопей в истории цивилизации. Неудивительно, что многие фильмы рассказывают о смелых космических экспедициях, первопроходцах космоса, выдающихся открытиях.

Лучшие фильмы про космос: 15 картин о межзвездных путешествиях
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Фантастический фильм «Путешествие на Луну» француза Жоржа Мельеса зрители увидели более 120 лет назад, в 1902 году. С тех пор режиссеры не перестают обращаться к теме покорения космоса и контакта с внеземными цивилизациями.

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«Лента.ру» собрала список лучших картин, рассказывающих о космических приключениях землян.

Лучшие зарубежные фильмы про космос

Космическая одиссея 2001 года

Lenta.ru

Год выпуска: 1968

Режиссер: Стэнли Кубрик

Жанр: научная фантастика, триллер

Длительность: 2 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,9 и 8,3

В главных ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд, Уильям Сильвестер, Дэниэл Риктер

Фильм «Космическая одиссея 2001 года» — культовая научно-фантастическая лента режиссера Стэнли Кубрика, вышедшая на экраны в 1968 году.

Действие фильма охватывает большой временной диапазон — от древности до футуристического на тот момент 2001 года. Сюжет повествует о прогрессе человечества, эволюции разума и космических путешествиях.

Одна из главных тем картины — контакт людей с искусственным интеллектом в лице суперкомпьютера HAL 9000. Машина начинает представлять угрозу для экипажа звездолета во время миссии к Юпитеру.

Фильм изобилует зрелищными спецэффектами, а также привлекает внимание зрителей неоднозначным философским посылом. Картина Кубрика стала этапной в истории кинофантастики и оказала огромное влияние на научно-фантастический жанр в целом.

Армагеддон

Lenta.ru

Год выпуска: 1998

Режиссер: Майкл Бэй

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Длительность: 2 часа 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,7

В главных ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Бен Аффлек, Лив Тайлер

Картина собрала в прокате более 553 млн долларов и стала одним из самых кассовых блокбастеров 1998 года.

Гигантский астероид летит на коллизионный курс с Землей и угрожает всему человечеству. Чтобы предотвратить столкновение и гибель планеты, НАСА принимает смелое решение — отправить на астероид команду буровиков во главе с Брюсом Уиллисом. Им предстоит пробурить астероид и заложить ядерный заряд, чтобы разрушить его на части.

В основе истории — динамичная гонка со временем, в ходе которой герои сталкиваются с внешними проблемами и внутренними переживаниями. Это захватывающий триллер-катастрофа с элементами драмы и мелодрамы, напряженным сюжетом и качественными спецэффектами.

Марсианин

Lenta.ru

Год выпуска: 2015

Режиссер: Ридли Скотт

Жанр: фантастика, драма

Длительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 8,0

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс

Главный герой картины, астронавт Марк Уотни (Мэтт Дэймон) остается в одиночестве на поверхности Марса, когда весь остальной экипаж спешно эвакуируется с красной планеты из-за разразившейся песчаной бури. Марк вынужден использовать свои навыки ботаника и инженера, чтобы как можно дольше продержаться в суровых марсианских условиях в ожидании спасения: он разрабатывает систему очистки воды и даже начинает выращивать картошку в космосе.

«Марсианин» — отличный пример научно-фантастического кино, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься о силе человеческого духа и стремлении к выживанию. Марсианский ландшафт в фильме выглядит крайне убедительно — это стало возможным благодаря интересным операторским решениям и качественной компьютерной графике.

Фильм стоит посмотреть всем любителям качественного жанрового кино — он абсолютно заслуженно получил несколько важных наград, среди которых «Золотой глобус» за лучший фильм-комедию и главную мужскую роль, а также семь номинаций на «Оскар».

Пассажиры

Lenta.ru

Год выпуска: 2016

Режиссер: Мортен Тильдум

Жанр: фантастика, драма, приключения

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,2 и 7,0

В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин, Лоренс Фишберн

Фантастический фильм «Пассажиры» рассказывает о дальнем межзвездном путешествии землян на борту огромного космического корабля. Главные герои Джим и Аврора (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) оказываются выведены из криосна на 90 лет раньше положенного срока — времени прибытия на новую, пригодную для жизни планету. Они вынуждены провести всю оставшуюся жизнь вдвоем на борту корабля, летящего к точке назначения.

«Пассажиры» — это фантастическое кино с понятным сюжетом и интересными персонажами. Химия между актерами придает драматической линии фильма дополнительную глубину — фокус внимания в картине смещается с сайфайной составляющей на отношения между героями.

Прибытие

Lenta.ru

Год выпуска: 2016

Режиссер: Дени Вильнев

Жанр: фантастика, драма, триллер

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,6 и 7,9

В главных ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер

«Прибытие» повествует о контакте людей с пришельцами, прилетевшими на Землю на огромных космических кораблях. Их цели не ясны, а способов поговорить с ними напрямую не существует. Главная героиня картины, лингвист Луиза Бэнкс (Эми Адамс) вместе с физиком Иэном Доннелли (Джереми Реннер) пытаются разгадать способ общения инопланетян и предотвратить глобальный мировой конфликт.

Это по-настоящему интригующий и глубокий фантастический триллер, неспешная, но напряженная история о преодолении языковых барьеров и важности коммуникации.

Умелое использование звуковых эффектов и музыки в «Прибытии» создает ощущение реальности происходящего на экране — фильм не случайно удостоился премии «Оскар» за звуковой монтаж.

Гравитация

Lenta.ru

Год выпуска: 2013

Режиссер: Альфонсо Куарон

Жанр: фантастика, триллер, драма

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,7

В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни

Эта картина рассказывает захватывающую историю выживания двух астронавтов в открытом космосе. Во время рутинного полета их шаттл оказывается разрушен обломками спутника. Главные герои в исполнении Сандры Буллок и Джорджа Клуни вынуждены бороться за свои жизни в смертельно опасных условиях открытого космоса.

Создателям картины удалось в полной мере передать чувство одиночества и отчаяния астронавтов, потерявших связь с Землей. Их нахождение в невесомости выглядит очень реалистичным — это заслуга оператора Эммануэля Любецки, который удостоился премии «Оскар» за свою работу.

Фантастический триллер Альфонсо Куарона был высоко оценен критиками и зрителями — издания Кэмерон, в свою очередь, назвал «Гравитацию» лучшим фильмом о космосе в истории кино.

Интерстеллар

Lenta.ru

Год выпуска: 2014

Режиссер: Кристофер Нолан

Жанр: фантастика, драма, приключения

Длительность: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,6 и 8,7

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Майкл Кейн

Одна из самых известных картин Кристофера Нолана, рассказывающая о путешествии сквозь время и пространство. В центре сюжета — история группы астронавтов под руководством Купера (Мэттью Макконахи), которые пытаются найти планету, пригодную для жизни людей, чтобы спасти человечество от продовольственного кризиса и голода. Захватывающий сюжет, превосходные спецэффекты и музыка Ханса Циммера переносят зрителя в путешествие сквозь червоточины в другие звездные системы.

Научной основой фильма стали исследования Кипа Торна — американского ученого, который удостоился Нобелевской премии по физике в 2017 году. «Интерстеллар» получил несколько престижных наград, среди которых «Оскар» за лучшие спецэффекты, а также попал в список лучших фильмов десятилетия по версии зрителей «Кинопоиска».

Человек на Луне

Lenta.ru

Год выпуска: 2018

Режиссер: Дэмьен Шазель

Жанр: биографическая драма

Длительность: 2 часа 21 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,1 и 7,3

В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер

Это история легендарного астронавта Нила Армстронга и его участия в миссии «Аполлон-11» — первой высадке человека на Луну в 1969 году. Сюжет охватывает несколько лет жизни Армстронга — его играет Райан Гослинг, — начиная с его работы летчиком-испытателем и заканчивая триумфальным полетом к Луне и возвращением домой.

В картине достаточно достоверно воссоздана атмосфера 60-х годов прошлого века — эпоха грандиозных открытий, когда США соревновались с СССР за пальму первенства в освоении космоса. Особое внимание в картине уделено подготовке Армстронга к историческому полету, его взаимоотношениям с семьей и личным переживаниям — Райан Гослинг демонстрирует на экране всю палитру своих актерских навыков.

Какие еще иностранные фильмы и сериалы про космос посмотреть?

  • фильмы и сериалы из вселенной «Звездных войн»;
  • фильмы и сериалы из вселенной «Звездного пути»;
  • «Доктор Кто»;
  • «Светлячок»;
  • фильмы из серии «Чужие»;
  • фильмы из серии «Люди в черном»;
  • фильмы о «Стражах Галактики»;
  • «Дюна»;
  • «Аполлон 13»;
  • «Автостопом по галактике».

Лучшие отечественные фильмы про космос

Солярис

Lenta.ru

Год выпуска: 1972

Режиссер: Андрей Тарковский

Жанр: фантастика, драма

Длительность: 2 часа 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,0 и 8,0

В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юрий Ярвет

Культовый советский фильм Андрея Тарковского, экранизация одноименного романа Станислава Лема. Кинолента повествует о психологе Крисе Кельвине, прибывшем на орбитальную станцию возле планеты Солярис и столкнувшемся там с загадочными явлениями.

Экипаж станции страдает от галлюцинаций и безумия, а причиной этому являются таинственные свойства планеты — она каким-то образом материализует мысли и воспоминания людей. Кельвину предстоит столкнуться со своим прошлым и попытаться осознать феномен Соляриса.

Медитативная картина Тарковского затрагивает глубокие философские темы о соотношении разума и бессознательного, а также о силе человеческой памяти и любви. В 1972 году «Солярис» удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля. Картина стала источником вдохновения для многих зарубежных режиссеров, в том числе Кристофера Нолана и Дэнни Бойла.

Кин-дза-дза!

Lenta.ru

Год выпуска: 1986

Режиссер: Георгий Данелия

Жанр: фантастическая комедия

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB:8,0 и 7,9

В главных ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев

Советская трагикомедия «Кин-дза-дза!» повествует о приключениях землян на далекой пустынной планете Плюк. Плюк населен двумя расами гуманоидов — привилегированными чатланами и угнетенными пацаками. Местное общество построено на принципах социального неравенства, бюрократизма и тотального контроля.

После случайной телепортации прораб Владимир Машков и студент Алексидзе Гедеван по прозвищу «Скрипач» (Станислав Любшин и Леван Габриадзе) вынуждены выживать в чуждом им обществе с непривычными порядками и искать обратный путь на родную Землю.

Это сатиричная и метафоричная антиутопия оказала большое влияние на советскую и постсоветскую культуру, а вымышленные слова и фразеологизмы из фильма даже сейчас употребляются в обычной речи.

Притяжение

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Режиссер: Федор Бондарчук

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 5,7 и 5,6

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов

Фантастический фильм «Притяжение» рассказывает историю об отношениях между землянкой Юлей (Ирина Старшенбаум) и инопланетянином, терпящим крушение на Земле.

По сюжету фильма первый контакт инопланетян и землян происходит в московском районе Северное Чертаново — в противостояние с пришельцами оказываются втянуты не только военные, но и дерзкие чертановские гопники. Главной героине предстоит решить, занять сторону пришельца или жителей родной Земли.

Вышедшая в 2017 году картина собрала в прокате более миллиарда рублей, а через два года на экраны вышел сиквел фильма — «Вторжение».

Время первых

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Режиссер: Дмитрий Киселев

Жанр: драма, биография

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2

В главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин

Российская историческая драма, основанная на реальных событиях. Действие фильма происходит в разгар космической гонки между СССР и США, поэтому советские власти стремятся как можно скорее вывести человека в открытый космос. Ситуация осложняется и тем, что за две недели до запуска советской программы взрывается тестовый корабль.

Роли советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. При этом сам Леонов выступал одним из консультантов фильма.

Для того, чтобы космическое пространство на экране выглядело максимально реалистично, студия CFG создала целую систему дополненной реальности — через нее режиссер и оператор могли следить за перемещениями актеров по «космосу» в режиме реального времени.

Салют-7

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Режиссер: Клим Шипенко

Жанр: драма, биография Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Алексей Петренко

Драматический фильм «Салют-7» основан на реальных событиях — спасении советской орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. Сюжет повествует об отчаянной миссии космонавтов Владимира Федорова и Виктора Алехина (их прототипы — реальные советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных), которые должны вручную состыковаться с потерявшей управление станцией.

Ситуацию осложняют напряженные отношения между США и СССР, странами-участницами космической гонки. Советские космонавты должны наладить работу станции до появления американского «Челленджера» — иначе «Салют-7» придется уничтожить.

Москва – Кассиопея

Lenta.ru

Год выпуска: 1973

Режиссер: Ричард Викторов

Жанр: фантастика, приключения, семейный

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,6

В главных ролях: Вадим Ледогоров, Наталья Гусева, Валентин Смирнитский, Ангелина Вовк

Научно-фантастический фильм, который рассказывает о приключениях советских школьников в космосе. Подростки отправляются в путешествие на ракете к далекой звезде в созвездии Кассиопеи. Дело в том, что полет на такое большое расстояние займет много времени, поэтому экипаж должен состоять из подростков моложе 14 лет — только в таком случае к концу миссии в экипаже космического корабля будут взрослые космонавты.

Это космическая сказка, которая понравится детям и взрослым. У картины есть продолжение — вторая часть под названием «Отроки во Вселенной», которая вышла на экраны в 1975 году, всего через полгода после первого фильма.

Вызов

Lenta.ru

Год выпуска: 2023

Режиссер: Клим Шипенко

Жанр: драма, фантастика

Длительность: 2 часа 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 6,5

В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков

Первый в мире художественный фильм, съемки которого проходили в космосе, на борту Международной космической станции (МКС), в течение двух недель. Главную роль исполнила актриса Юлия Пересильд, а в качестве оператора космических сцен выступил сам режиссер картины Клим Шипенко.

«Вызов» — история о медике Евгении Беляевой (Юлия Пересильд). Ей пришлось отправиться на МКС и провести операцию для космонавта, который получил серьезную травму во время выхода в открытый космос.

Лента собрала более двух миллионов рублей в прокате, за работу над ней Юлия Пересильд, Клим Шипенко и продюсер фильма Константин Эрнст удостоились Государственной премии России в области литературы и искусства.

Какие еще российские и советские фильмы про космос посмотреть?

Фильмы, Космос как предчувствие, Аполлон 13, Путешествие на Луну, Большое космическое путешествие, Отроки во вселенной, Чужие, Вызов, Люди в чёрном, Солярис, Дюна, Оскар, Прибытие, Чужой, Стражи Галактики, Гравитация, Звёздный путь, Вторжение, Пассажиры, Салют-7, Пассажир, Марсианин, Интерстеллар, Притяжение, ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, Кир Дулли, Вадим Ледогоров, Джефф Дэниелс, Клим Шипенко, Владимир Джанибеков, Скотт Ридли, Клэр Фой, Леван Габриадзе, Виктор Савиных, Кристен Уиг, Павел Беляев, Нил Армстронг, Риналь Мухаметов, Сандра Буллок, Станислав Любшин, Донатас Банионис, Дэнни Бойл, Джессика Честейн, Ханс Циммер, Альфонсо Куарон, Валентин Смирнитский, Джейсон Кларк, Владимир Ильин, Алексей Петренко, Павел Деревянко, Крис Пратт, Майкл Шин, Мортен Тильдум, Майкл Кейн, Константин Эрнст, Джордж Клуни, Наталья Гусева, Ангелина Вовк, Дженнифер Лоуренс, Юлия Пересильд, Майкл Бэй, Леонид Куравлев, Владимир Федоров, Владимир Вдовиченков, Юрий Яковлев, Наталья Бондарчук, Стэнли Кубрик, Ирина Старшенбаум, Георгий Данелия, Жорж Мельес, Милош Бикович, Евгений Леонов, Брюс Уиллис, Энн Хэтэуэй, Джереми Реннер, Форест Уитакер, Евгений Миронов, Бен Аффлек, Лоренс Фишберн, Дени Вильнев, Кристофер Нолан, Мэтт Дэймон, Владимир Машков, Федор Бондарчук, Эми Адамс, Алексей Леонов, Дмитрий Киселев, Андрей Тарковский, Райан Гослинг, Константин Хабенский, NASA, Российские актеры, Советские фильмы