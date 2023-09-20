Лучшие фильмы про космос: 15 картин о межзвездных путешествиях

Освоение человеком космического пространства — одна из самых грандиозных эпопей в истории цивилизации. Неудивительно, что многие фильмы рассказывают о смелых космических экспедициях, первопроходцах космоса, выдающихся открытиях.

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Фантастический фильм «Путешествие на Луну» француза Жоржа Мельеса зрители увидели более 120 лет назад, в 1902 году. С тех пор режиссеры не перестают обращаться к теме покорения космоса и контакта с внеземными цивилизациями.

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«Лента.ру» собрала список лучших картин, рассказывающих о космических приключениях землян.

Лучшие зарубежные фильмы про космос

Космическая одиссея 2001 года

Lenta.ru

Год выпуска: 1968

Жанр: научная фантастика, триллер

Длительность: 2 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,9 и 8,3

В главных ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд, Уильям Сильвестер, Дэниэл Риктер

Фильм «Космическая одиссея 2001 года» — культовая научно-фантастическая лента режиссера Стэнли Кубрика, вышедшая на экраны в 1968 году.

Действие фильма охватывает большой временной диапазон — от древности до футуристического на тот момент 2001 года. Сюжет повествует о прогрессе человечества, эволюции разума и космических путешествиях.

Одна из главных тем картины — контакт людей с искусственным интеллектом в лице суперкомпьютера HAL 9000. Машина начинает представлять угрозу для экипажа звездолета во время миссии к Юпитеру.

Фильм изобилует зрелищными спецэффектами, а также привлекает внимание зрителей неоднозначным философским посылом. Картина Кубрика стала этапной в истории кинофантастики и оказала огромное влияние на научно-фантастический жанр в целом.

Армагеддон

Lenta.ru

Год выпуска: 1998

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Длительность: 2 часа 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,7

В главных ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Бен Аффлек, Лив Тайлер

Картина собрала в прокате более 553 млн долларов и стала одним из самых кассовых блокбастеров 1998 года.

Гигантский астероид летит на коллизионный курс с Землей и угрожает всему человечеству. Чтобы предотвратить столкновение и гибель планеты, НАСА принимает смелое решение — отправить на астероид команду буровиков во главе с Брюсом Уиллисом. Им предстоит пробурить астероид и заложить ядерный заряд, чтобы разрушить его на части.

В основе истории — динамичная гонка со временем, в ходе которой герои сталкиваются с внешними проблемами и внутренними переживаниями. Это захватывающий триллер-катастрофа с элементами драмы и мелодрамы, напряженным сюжетом и качественными спецэффектами.

Марсианин

Lenta.ru

Год выпуска: 2015

Жанр: фантастика, драма

Длительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 8,0

Главный герой картины, астронавт Марк Уотни (Мэтт Дэймон) остается в одиночестве на поверхности Марса, когда весь остальной экипаж спешно эвакуируется с красной планеты из-за разразившейся песчаной бури. Марк вынужден использовать свои навыки ботаника и инженера, чтобы как можно дольше продержаться в суровых марсианских условиях в ожидании спасения: он разрабатывает систему очистки воды и даже начинает выращивать картошку в космосе.

«Марсианин» — отличный пример научно-фантастического кино, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься о силе человеческого духа и стремлении к выживанию. Марсианский ландшафт в фильме выглядит крайне убедительно — это стало возможным благодаря интересным операторским решениям и качественной компьютерной графике.

Фильм стоит посмотреть всем любителям качественного жанрового кино — он абсолютно заслуженно получил несколько важных наград, среди которых «Золотой глобус» за лучший фильм-комедию и главную мужскую роль, а также семь номинаций на «Оскар».

Пассажиры

Lenta.ru

Год выпуска: 2016

Жанр: фантастика, драма, приключения

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,2 и 7,0

Фантастический фильм «Пассажиры» рассказывает о дальнем межзвездном путешествии землян на борту огромного космического корабля. Главные герои Джим и Аврора (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) оказываются выведены из криосна на 90 лет раньше положенного срока — времени прибытия на новую, пригодную для жизни планету. Они вынуждены провести всю оставшуюся жизнь вдвоем на борту корабля, летящего к точке назначения.

«Пассажиры» — это фантастическое кино с понятным сюжетом и интересными персонажами. Химия между актерами придает драматической линии фильма дополнительную глубину — фокус внимания в картине смещается с сайфайной составляющей на отношения между героями.

Прибытие

Lenta.ru

Год выпуска: 2016

Жанр: фантастика, драма, триллер

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,6 и 7,9

«Прибытие» повествует о контакте людей с пришельцами, прилетевшими на Землю на огромных космических кораблях. Их цели не ясны, а способов поговорить с ними напрямую не существует. Главная героиня картины, лингвист Луиза Бэнкс (Эми Адамс) вместе с физиком Иэном Доннелли (Джереми Реннер) пытаются разгадать способ общения инопланетян и предотвратить глобальный мировой конфликт.

Это по-настоящему интригующий и глубокий фантастический триллер, неспешная, но напряженная история о преодолении языковых барьеров и важности коммуникации.

Умелое использование звуковых эффектов и музыки в «Прибытии» создает ощущение реальности происходящего на экране — фильм не случайно удостоился премии «Оскар» за звуковой монтаж.

Гравитация

Lenta.ru

Год выпуска: 2013

Жанр: фантастика, триллер, драма

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,7

Эта картина рассказывает захватывающую историю выживания двух астронавтов в открытом космосе. Во время рутинного полета их шаттл оказывается разрушен обломками спутника. Главные герои в исполнении Сандры Буллок и Джорджа Клуни вынуждены бороться за свои жизни в смертельно опасных условиях открытого космоса.

Создателям картины удалось в полной мере передать чувство одиночества и отчаяния астронавтов, потерявших связь с Землей. Их нахождение в невесомости выглядит очень реалистичным — это заслуга оператора Эммануэля Любецки, который удостоился премии «Оскар» за свою работу.

Фантастический триллер Альфонсо Куарона был высоко оценен критиками и зрителями — издания Кэмерон, в свою очередь, назвал «Гравитацию» лучшим фильмом о космосе в истории кино.

Интерстеллар

Lenta.ru

Год выпуска: 2014

Жанр: фантастика, драма, приключения

Длительность: 2 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,6 и 8,7

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Майкл Кейн

Одна из самых известных картин Кристофера Нолана, рассказывающая о путешествии сквозь время и пространство. В центре сюжета — история группы астронавтов под руководством Купера (Мэттью Макконахи), которые пытаются найти планету, пригодную для жизни людей, чтобы спасти человечество от продовольственного кризиса и голода. Захватывающий сюжет, превосходные спецэффекты и музыка Ханса Циммера переносят зрителя в путешествие сквозь червоточины в другие звездные системы.

Научной основой фильма стали исследования Кипа Торна — американского ученого, который удостоился Нобелевской премии по физике в 2017 году. «Интерстеллар» получил несколько престижных наград, среди которых «Оскар» за лучшие спецэффекты, а также попал в список лучших фильмов десятилетия по версии зрителей «Кинопоиска».

Человек на Луне

Lenta.ru

Год выпуска: 2018

Режиссер: Дэмьен Шазель

Жанр: биографическая драма

Длительность: 2 часа 21 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,1 и 7,3

Это история легендарного астронавта Нила Армстронга и его участия в миссии «Аполлон-11» — первой высадке человека на Луну в 1969 году. Сюжет охватывает несколько лет жизни Армстронга — его играет Райан Гослинг, — начиная с его работы летчиком-испытателем и заканчивая триумфальным полетом к Луне и возвращением домой.

В картине достаточно достоверно воссоздана атмосфера 60-х годов прошлого века — эпоха грандиозных открытий, когда США соревновались с СССР за пальму первенства в освоении космоса. Особое внимание в картине уделено подготовке Армстронга к историческому полету, его взаимоотношениям с семьей и личным переживаниям — Райан Гослинг демонстрирует на экране всю палитру своих актерских навыков.

Какие еще иностранные фильмы и сериалы про космос посмотреть?

фильмы и сериалы из вселенной «Звездных войн»;

фильмы и сериалы из вселенной «Звездного пути»;

«Доктор Кто»;

«Светлячок»;

фильмы из серии «Чужие»;

фильмы из серии «Люди в черном»;

фильмы о «Стражах Галактики»;

«Дюна»;

«Аполлон 13»;

«Автостопом по галактике».

Лучшие отечественные фильмы про космос

Солярис

Lenta.ru

Год выпуска: 1972

Жанр: фантастика, драма

Длительность: 2 часа 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8,0 и 8,0

В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юрий Ярвет

Культовый советский фильм Андрея Тарковского, экранизация одноименного романа Станислава Лема. Кинолента повествует о психологе Крисе Кельвине, прибывшем на орбитальную станцию возле планеты Солярис и столкнувшемся там с загадочными явлениями.

Экипаж станции страдает от галлюцинаций и безумия, а причиной этому являются таинственные свойства планеты — она каким-то образом материализует мысли и воспоминания людей. Кельвину предстоит столкнуться со своим прошлым и попытаться осознать феномен Соляриса.

Медитативная картина Тарковского затрагивает глубокие философские темы о соотношении разума и бессознательного, а также о силе человеческой памяти и любви. В 1972 году «Солярис» удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля. Картина стала источником вдохновения для многих зарубежных режиссеров, в том числе Кристофера Нолана и Дэнни Бойла.

Кин-дза-дза!

Lenta.ru

Год выпуска: 1986

Жанр: фантастическая комедия

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB:8,0 и 7,9

Советская трагикомедия «Кин-дза-дза!» повествует о приключениях землян на далекой пустынной планете Плюк. Плюк населен двумя расами гуманоидов — привилегированными чатланами и угнетенными пацаками. Местное общество построено на принципах социального неравенства, бюрократизма и тотального контроля.

После случайной телепортации прораб Владимир Машков и студент Алексидзе Гедеван по прозвищу «Скрипач» (Станислав Любшин и Леван Габриадзе) вынуждены выживать в чуждом им обществе с непривычными порядками и искать обратный путь на родную Землю.

Это сатиричная и метафоричная антиутопия оказала большое влияние на советскую и постсоветскую культуру, а вымышленные слова и фразеологизмы из фильма даже сейчас употребляются в обычной речи.

Притяжение

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 5,7 и 5,6

Фантастический фильм «Притяжение» рассказывает историю об отношениях между землянкой Юлей (Ирина Старшенбаум) и инопланетянином, терпящим крушение на Земле.

По сюжету фильма первый контакт инопланетян и землян происходит в московском районе Северное Чертаново — в противостояние с пришельцами оказываются втянуты не только военные, но и дерзкие чертановские гопники. Главной героине предстоит решить, занять сторону пришельца или жителей родной Земли.

Вышедшая в 2017 году картина собрала в прокате более миллиарда рублей, а через два года на экраны вышел сиквел фильма — «Вторжение».

Время первых

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Жанр: драма, биография

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2

Российская историческая драма, основанная на реальных событиях. Действие фильма происходит в разгар космической гонки между СССР и США, поэтому советские власти стремятся как можно скорее вывести человека в открытый космос. Ситуация осложняется и тем, что за две недели до запуска советской программы взрывается тестовый корабль.

Роли советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. При этом сам Леонов выступал одним из консультантов фильма.

Для того, чтобы космическое пространство на экране выглядело максимально реалистично, студия CFG создала целую систему дополненной реальности — через нее режиссер и оператор могли следить за перемещениями актеров по «космосу» в режиме реального времени.

Салют-7

Lenta.ru

Год выпуска: 2017

Жанр: драма, биография Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 7,2

Драматический фильм «Салют-7» основан на реальных событиях — спасении советской орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. Сюжет повествует об отчаянной миссии космонавтов Владимира Федорова и Виктора Алехина (их прототипы — реальные советские космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных), которые должны вручную состыковаться с потерявшей управление станцией.

Ситуацию осложняют напряженные отношения между США и СССР, странами-участницами космической гонки. Советские космонавты должны наладить работу станции до появления американского «Челленджера» — иначе «Салют-7» придется уничтожить.

Москва – Кассиопея

Lenta.ru

Год выпуска: 1973

Режиссер: Ричард Викторов

Жанр: фантастика, приключения, семейный

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,8 и 6,6

Научно-фантастический фильм, который рассказывает о приключениях советских школьников в космосе. Подростки отправляются в путешествие на ракете к далекой звезде в созвездии Кассиопеи. Дело в том, что полет на такое большое расстояние займет много времени, поэтому экипаж должен состоять из подростков моложе 14 лет — только в таком случае к концу миссии в экипаже космического корабля будут взрослые космонавты.

Это космическая сказка, которая понравится детям и взрослым. У картины есть продолжение — вторая часть под названием «Отроки во Вселенной», которая вышла на экраны в 1975 году, всего через полгода после первого фильма.

Вызов

Lenta.ru

Год выпуска: 2023

Режиссер: Клим Шипенко

Жанр: драма, фантастика

Длительность: 2 часа 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7,5 и 6,5

В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков

Первый в мире художественный фильм, съемки которого проходили в космосе, на борту Международной космической станции (МКС), в течение двух недель. Главную роль исполнила актриса Юлия Пересильд, а в качестве оператора космических сцен выступил сам режиссер картины Клим Шипенко.

«Вызов» — история о медике Евгении Беляевой (Юлия Пересильд). Ей пришлось отправиться на МКС и провести операцию для космонавта, который получил серьезную травму во время выхода в открытый космос.

Лента собрала более двух миллионов рублей в прокате, за работу над ней Юлия Пересильд, Клим Шипенко и продюсер фильма Константин Эрнст удостоились Государственной премии России в области литературы и искусства.