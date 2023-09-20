6 ярких картин Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне

22 сентября начнется кинофестиваль в Сан-Себастьяне, он входит в пятерку важнейших мероприятий индустрии. Туда часто приглашают российских авторов и там показывают лучшие испаноязычные картины.

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Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 6 интересных фильмов последних лет, вошедших в программу престижного смотра.

Видео дня

«Красивый мальчик» (2018, реж. Феликс ван Гронинген)

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Тимоти Шаламе и Стив Карелл в драме о наркотической зависимости. Журналист New York Times Дэвид Шефф обращается к специалистам за помощью, потому что его идеальный с виду сын начал употреблять метамфетамин. Дэвид боится, что ребенка не удастся спасти, потому что корень всех проблем может быть в его всеобъемлющей любви и опеке.

«Самый лучший босс» (2021, реж. Фернандо Леон Де Араноа)

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Номинант на «Оскар-2022» от Испании, в главной роли Хавьер Бардем. Глава фабрики «Весы Бланко» Хулио участвует в государственной премии бизнесменов и надеется победить, хотя он совсем далек от идеала: заводит романтические отношения с подчиненными, называет команду работников «семьей» и влезает в их жизни с советами. Хулио понимает, что комиссию обмануть легко не получится, но он всю жизнь привык «сохранять лицо».

«Сердце мира» (2018, реж. Наталия Мещанинова)

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Наталия Мещанинова — одна из лучших российских режиссеров, она снимает деликатное кино о семейной жизни. Ветеринар лесной притравочной станции Егор (Степан Девонин) чувствует себя лучше в компании животных, чем людей. Молодому человеку сообщают, что его алкозависимая мать умерла, и нужно ехать на похороны. Только ему совсем не хочется уезжать из деревни в город, ведь превыше всего он ценит покой и тишину.

«Ученик чудовища» (2015, реж. Мамору Хосода)

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9-летний сирота Рэн недавно лишился матери, об отце он уже давно ничего не слышал, а жить с приемными родителями не желает, поэтому сбегает из дома. Ночью посреди темных улочек Токио к нему подходит не человек, а красноволосый, человекоподобный монстр — ребенок пытается убежать от чудовища, но вместо этого попадает в магический мир зверей. Монстр представляется Куматэцу и говорит, что избрал Рэна своим учеником.

«Ничья» (2021, реж. Лена Ланских)

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Лена Ланских победила в программе «Новые режиссеры», куда отбирают дебютантов и начинающих авторов со всего мира. Вике (Анастасия Струкова) — 14 лет, а у нее уже ребенок на руках. Ей хочется дальше жить подростковой жизнью, а приходится стыдливо скрывать факт изнасилования и думать, что же сделать с младенцем: продать, отдать органам опеки или убить.

«Тюрьма 77» (2022, реж. Альберто Родригес)

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