Вышел второй трейлер новых «Голодных игр»

Компания Lionsgate представила второй трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Картина выступит спин-оффом оригинальной франшизы и станет первый лентой в серии за последние восемь лет.

В ролике показали главных героев фильма, различные локации и экшен-сцены.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.