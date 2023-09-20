Звезда «Уральских пельменей» снимается в комедии для СТС

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева снимается в комедии для СТС
Ксения Корнева, участница «Уральских пельменей» снимается в новом комедийном сериале для СТС «Галя, у нас отмена!».
Проект от создателей «Кухни» расскажет об обитателях столичного гипермакета, а также, что скрывается от глаз его посетителей.
Кроме Корневой в сериале задействованы Настасья Самбурская, Артем Кошман, Максим Лагашкин и другие.
Лента расскажет о приключениях молодого человека, который устроился в супермаркет, чтобы получить возможность первым добраться до главного приза объявленной лотереи.