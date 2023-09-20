Звезда «Уральских пельменей» снимается в комедии для СТС

Ксения Корнева, участница «Уральских пельменей» снимается в новом комедийном сериале для СТС «Галя, у нас отмена!».

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Проект от создателей «Кухни» расскажет об обитателях столичного гипермакета, а также, что скрывается от глаз его посетителей.