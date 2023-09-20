Авторы «Пилы 10» поделились новыми деталями фильма

По их словам, фильм будет похож по духу на первые части кинофраншизы. Продюсер Орен Каулз отметил, что «Пила 10», в первую очередь, понравится фанатам серии. Также команда приготовила для них множество отсылок и пасхалок.

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.