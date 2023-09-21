Зрители выбрали лучший мультфильм лета 2023 года

Всё-всё, окончательно прощаемся с летом. Не так давно Тлум.Ру рассказывал о самых ярких полнометражных новинках прошедшего сезона. Вы же, наши преданные читатели, участвовали в зрительском голосовании за самую-самую историю. Подводим итоги: отобрали 10 лучших и расположили на пути к первому месту, и переходим к осени, она будет интересной.

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№ 10: «Чарли и фантастическая четвёрка«

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Финальное слово: в китайских мультфильмах любят восхвалять героев, и эта история такая же, не считая, что она о попаданце. Чарли провалился в совершенно незнакомый мир, где вынужден был стать героем. Там ещё волшебные маски в наличии, и избранность, и компания таких же смелых и способных подростков. Всё и сразу.

№ 9: «Зверогонщики»

Финальное слово: антропоморфные звери, гонки на супертачках, попытки выиграть с единственной целью. У мультфильма есть неплохая задумка, а вот получилась ли реализовать её — каждому зрителю решать самостоятельно. Одно понятно точно, когда дело касается лори, устоять от умиления сложновато.

№ 8: «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Финальное слово: черепашки — герои не одного поколения, а заодно комиксов, мультсериалов, фильмов и не только. Четвёрка отважных подростков, которых воспитывает мудрый Сплинтер, есть в памяти многих. Каждый читатель и зритель нашёл в персонажах что-то своё, порой личное, ну, а новые черепашки наверняка станут для кого-то из детей, подростков или даже взрослых идейными вдохновителями и просто любимыми персонажами. Кстати, фильм сейчас запустили в не очень официальный российский прокат, только тс-с-с-с.

№ 7: «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Финальное слово: юморная, пасхальная и довольно яркая история о том, как вернуть невесту из чужих лап. Руслан постарался, Людвила тоже, второстепенные персонажи приятно оттенили поступки главных героев, что помогло сказке Пушкина обрести новую жизнь. Почётное седьмое место!

№ 6: «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка»

Финальное слово: это вам не Ариэль и её разборки с отцом, здесь проблемы чуть-чуть другого формата, однако всё ещё связаны с семьёй. У мультфильма почти не было рекламной кампании, что не помогло ему заинтересовать зрителей. И всё же история вышла неплохой, вдумчивой и подходящей для семейного просмотра, особенно тем семьям, где есть подростки со своими трудностями и переживаниями.

№ 5: «Человек-паук: Паутина вселенных»

Финальное слово: Майлз, основательно привыкший к тому, что он один-единственный Человек-паук, вновь встречается с Гвен. И не просто встречается, а попадает в заварушку. Тем, кто комиксы не любит и супергеройские истории старательно игнорирует, всё же советуем отбросить предрассудки. Франшиза с каждой новой частью разгоняется всё лучше, круче, паутиной прилипает к сердцу!

№ 4: «Барби»

Финальное слово: скандал, легенда, пример для подражания, самая популярная и прошедшая потрясающий эволюционный путь. Если бы Рут Хэндлер — создательница оригинальной Барби — дожила до момента премьеры фильма, она бы пришла в восторг от отзывов аудитории и того, как Грета Гервиг заново представила героиню всему миру.

№ 3: «Судзумэ, закрывающая двери»

Финальное слово: Макото Синкай творил, творит и будет — надеемся! — ещё долго творить настоящую магию, смазывающую границы нашего мира и анимационных миров. Поздравляем Судзумэ с почётным третьим местом. В этом аниме есть очень-очень милый стул и крайне загадочный кот, не говоря об остальных участниках событий.

№ 2: «Элементарно»

Финальное слово: они сошлись — огонь и… вода. Эта история студии Pixar умудрилась получить самые противоречивые оценки, одновременно заработав неплохую кассу. Между прочим, если вы ещё не поняли, «Элементарно» является попыткой отрефлексировать межрасовый брак режиссёра Питера Сона.

№ 1: «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Финальное слово: поздравляем Адриана и Маринетт с призовым местом. Учитывая, сколько эмоциональных горок приносит зрителям оригинальный мультсериал который год подряд, не стоило и рассчитывать, что победителем сможет стать какой-то другой полный метр. Да, даже «Барби» не соперница сюжету, где подростки учатся обращаться с суперсилами, параллельно разбираясь с сердечными делами.