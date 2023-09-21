«Иван Васильевич меняет профессию»: как и где снимали народную комедию

Пятьдесят лет назад на экраны вышла одна из самых любимых советских комедий – «Иван Васильевич меняет профессию». Этот фильм Леонида Гайдая уже давно разобран на цитаты, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев. Даже спустя полвека цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» знает едва ли не каждый. Эксцентричная комедия Леонида Гайдая стала лидером советского проката. За год ее посмотрели 60 миллионов зрителей. За основу сюжета режиссер взял сатирическую пьесу Булгакова «Иван Васильевич», добавил трюков и авторский карнавальный стиль.

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«Было очень интересно, красочно. Но в то же время все по-деловому. У папы на площадке всегда все было очень серьезно. Поэтому, наверное, в зале было смешно», – рассказала дочь Леонида Гайдая Оксана Гайдай.

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Режиссер хотел, чтобы все блюда с царского стола были настоящими. В бюджете картины такой статьи расходов не было. Икру, жареных поросят и дефицитный осетр Леонид Гайдай оплатил из собственного кармана – 200 рублей. Дорогой банкет снимали в павильонах «Мосфильма», как и квартиры Шурика, и эпизоды на лестничных пролетах.

Полноправным персонажем фильма стала и сама Москва. Здесь находилась самая культовая будка советского кинематографа. Декорацию специально поставили для съемок двух сцен. Будка находилась перед домом, в котором жил изобретатель. Конструктивистское здание с ломаным фасадом и по тем временам огромным лоджиями находится на Новокузнецкой улице.

На первом этаже были магазины «Свет» и «Радиотехника», куда Шурик отправился за поиском транзистора. После выхода комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в эфир его так и стали называть домом Шурика. Надпись на трансформаторной будке во дворе до сих пор напоминает, что жильцы боролись за почетное звание дома высокой культуры быта.

В доме Шурика снимали и сцены на балконе. В эпизоде, когда жена Бунши увидела у соседей царя Ивана Грозного и спутала его со своим супругом, героиня Натальи Крачковской должна была перелезать через балкон, чтобы догнать мужа. Но актриса страдала боязнью высоты и отказалась выполнять трюк. Поэтому сцена с перелезанием в картину так и не вошла.

Москву XVI века снимали в Ростове Великом. Роль абхазского курорта Гагры сыграла Ялта.

«Такая динамика в принципе для Гайдая, для его фильмов являлась характерной чертой. Мне кажется, что в «Иване Васильевиче» это ощущение, оно про время. Как мы из одного времени в другое попадаем», – рассказала внучка Леонида Гайдая Ольга Худякова.