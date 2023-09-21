Александр Невский выпустил первый хоррор и уже готовит сиквел
Продюсер, режиссёр, сценарист, актёр и бодибилдер Александр Курицын, более известный как создатель малобюджетного трэш-кино Александр Невский, только что выпустил свой первый хоррор.
Эмигрировавший из России в США автор таких культовых в своей провальности и бездарности картин, как "Разборка в Маниле" и "Нападение на Рио Браво" (и многих других) радостно делится в соцсетях фотографиями со съёмочной площадки спродюсированного им фильма режиссёра Джо Корнета "Проклятие Лилиан" (в оригинале - "Ночь воспитателя", Night of the Caregiver). В фильме умудрился снятся Эрик Робертс - брат Джулии Робертс и отец Эммы Робертс, карьера которого давно пошла под откос.
Невский так собой доволен, что уже анонсировал продолжение своего ужастика.
Трейлер фильма - здесь.