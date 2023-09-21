Трейлер: комедийный боевик с Николасом Кейджем официально выйдет в России
И снова отличные новости для поклонников огромного таланта Николаса Кейджа. Фильм "Пенсионный план" (The Retirement Plan) с ним в главной роли официально выйдет 5 октября в российских онлайн-кинотеатрах.
Синопсис ленты комедийного экшн-боевика такой: "Спасаясь от разъяренного криминального босса Эшли со своей маленькой дочерью Сарой вынуждена обратиться к единственному человеку, способному ей помочь - Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно. Мэтт кажется обычным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, говорит об одном - в своем тайном прошлом ее папа был не так уж прост".
Также в ролях: РонПерлман ("Хеллбой: Герой из пекла", "Не смотрите наверх"), Эшли Грин (франшиза "Сумерки", "Клуб "CBGB""),Эрни Хадсон ("Ворон", "Охотники за привидениями"),номинант на премию "Оскар" Джеки Эрл Хейли ("Хранители", "Как малые дети") и другие.
Трейлер на английском языке - здесь.
А чуть ранее в Сети появился трейлер ещё одной безумной ленты с Кейджем, которая называется "Герой наших снов" и тоже выйдет в России - в следующем году.