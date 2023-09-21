Он был доставлен в больницу с травмами рёбер и ног после выступления на сцене лондонской арены О2. Об этом пишет The Times со ссылкой на очевидцев. В муниципалитете района Гринвич изданию сообщили, что рассматривают возможность начать расследование инцидента. В материале указано, что актёр вышел на сцену с речью на конференции по искусственному интеллекту. Он пожаловался публике, что его голос клонировали при помощи нейросети и без разрешения использовали для озвучки документального фильма.