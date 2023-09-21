Стало известно, когда состоится премьера фильма «Папа из спецназа»

Премьера фильма «Папа из спецназа» состоится в онлайн-кинотеатрах 5 октября
Премьера криминальной экшн-комедии «Папа из спецназа» (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах 5 октября текущего года. Фильм представит кинопрокатная компания Вольга. Главную роль в фильме сыграл лауреат премии «Оскар» Николас Кейдж.
Еще в съемках принимали участие Рон Перлман, Эшли Грин, Эрни Хадсон, Джеки Эрл Хейли, Джоэль Мур и другие.
Эшли со своей маленькой дочкой спасается от разъяренного криминального босса, и ей приходится обратиться к единственному человеку, способному ей помочь – Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно.
Он кажется обыкновенным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, указывает на одно – в своем тайном прошлом он был не так уж прост.