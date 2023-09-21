Стало известно, когда состоится премьера фильма «Папа из спецназа»

Эшли со своей маленькой дочкой спасается от разъяренного криминального босса, и ей приходится обратиться к единственному человеку, способному ей помочь – Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно.

Он кажется обыкновенным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, указывает на одно – в своем тайном прошлом он был не так уж прост.