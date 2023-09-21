Опубликован трейлер итало-американского фильма ужасов "В огне" (In the Fire).

В главной женской роли - Эмбер Хёрд. Это ее первое полнометражное появление за несколько лет - после завершения судебных дрязг с Джонни Деппом, бывшим мужем. Причем снималась лента в 2022-м, то есть параллельно со всеми резонансными казусами.

Режиссер и соавтор сценария - Конор Эллин ("Пылающий остров", "Пограничный патруль"). В других ролях - Эдуардо Норьега ("Хребет дьявола") и Лука Кальвани ("Агенты А.Н.К.Л.").

Хёрд сыграла Грэйс Бёрнхэм, врача, которая приезжает в глубинку, чтобы обследовать юного пациента (Лоренцо МакГоверн Дзаини). Родные ребенка полагают, что он не болен, а одержим. Образованная доктор считает обвинения мракобесием, но дальнейшие события предлагают ей свое мнение пересмотреть.

Премьера прошла этим летом в Италии. В США проект выйдет в ограниченный прокат 13 октября.