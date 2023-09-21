Победившая в Каннах «Анатомия падения» выйдет в России
19 октября в прокат выходит фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023, обладатель Золотой пальмовой ветви «Анатомия падения» режиссера Жюстин Трие.
По сюжету, жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?
В кинотеатрах «Анатомию падения» уже посмотрели более миллиона зрителей. Также фильм вошел в шорт-лист Франции на премию «Оскар», а исполнительницу главной роли Сандру Хюллер называют главной претенденткой на «Оскар» за лучшую женскую роль.