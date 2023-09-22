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Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»

Продюсер Федор Попов, входивший в Российский оскаровский комитет, сообщил ТАСС, что работа комитета приостановлена.

Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»
© Газета.Ru

Комитет ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Я состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар», когда она работала.(...) Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — сказал продюсер.

По словам Попова, в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура подвергается гонениям и запретам, выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» , выглядело бы предельно неуместно.

До этого Американская академия кинематографических искусств и наук заявила о переносе 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие было перенесено в связи с забастовкой сценаристов и актеров Голливуда.

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