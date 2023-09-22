В Российском оскаровском комитете уточнили слухи о роспуске организации. Как рассказал в беседе с РИА Новости входивший в состав комитета режиссер Федор Попов, решение о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета не принималось.

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При этом комитет не собирался в 2022 году и не планирует в 2023 году, уточнил Попов.

«Это был бы абсурд какой-то», — оценил кинематографист идею собираться и выдвигать картины на «Оскар» в нынешней ситуации.

Ранее Попов сообщил ТАСС, что работа комитета приостановлена.

Комитет ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».