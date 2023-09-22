Почему стоит посмотреть фильм «Неудержимые 4»

В прокате «Неудержимые 4» — новая глава приключений банды бывших наемников экстра-класса, в которой вдохновитель всей франшизы Сильвестр Сталлоне неожиданно отошел в тень. О том, как очередной сиквел популярного экшен-боевика перестал быть капустником с отставными звездами боевиков и что из этого получилось, рассказывает «Лента.ру».

Элитный наемник и глава отряда «Неудержимых» Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) вновь собирает товарищей и отправляется на задание в Ливию. Кроме Барни в команде, разумеется, уже знакомые бойцы. Это ближайший друг и заместитель Ли Кристмас (Джейсон Стэйтем), завязавший с алкоголем берсеркер Гуннар (Дольф Лундгрен) и бывший борец Толл Роуд с интересными ушами (Рэнди Кютюр). Среди новеньких — Изи Дэй (Фифти Сент), болтливый сын героя Бандераса из прошлого фильма Галан (Джейкоб Скипио) и пара дам, знойная герлфренд Кристмаса Джина (Меган Фокс) и суровая азиатка по прозвищу Плеть (Леви Трэн).

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Цель миссии — остановить террориста Суарто Рахмата (Тони Джа) и его таинственного сообщника по прозвищу Оцелот. Операция идет не по плану, Барни расстается с жизнью, а Кристмас, который, наплевав на приказы, пытался спасти товарища, отстранен от службы в «Неудержимых». Пришедший на смену Темплу (Брюс Уиллис) и Драммеру (Харрисон Форд) сотрудник ЦРУ, большой любитель шуток про член Марш (Энди Гарсиа) отправляет отряд отомстить Рахмату, а заодно и сам берет в руки оружие, чтобы контролировать подопечных. Тем временем Кристмас, провалившись в качестве телохранителя сального инфлюэнсера, в одиночку отправляется отомстить за Барни. Путь пылающих вендеттой бойцов лежит на заряженный ядерной бомбой авианосец, который плещется неподалеку от Владивостока.

Четвертых «Неудержимых» Сильвестр Сталлоне пообещал зрителям еще до премьеры третьего фильма, так что картина была очевидным образом неизбежна. Другое дело, что пыл изобретателя франшизы остудили низкие сборы «Неудержимых 3». Спустя короткое время Слай даже умудрился шумно похерить проект, выбыв из числа его продюсеров. Однако остальные ребята (включая Шварценеггера) взмолились, и Сталлоне красиво вернулся, взявшись за разработку следующего фильма с нешуточным азартом.

В какой-то момент среди идей для «Неудержимых 4» даже рассматривалась экранизация графического романа за авторством Сталлоне и Чака Диксона «Неудержимые отправляются в ад». Там команда Барни оказывалась в преисподней и с боями пробивалась в мир живых сквозь толпы нацистов, драконов и прочей нечисти

Другая засвеченная концепция — возвращение выбывшего во второй части Жан-Клода Ван Дамма в роли брата-близнеца своего героя Жана Вилена по имени, разумеется, Клод. Осколки этих смелых фантазий при желании можно увидеть в фильме, который вышел на экраны, однако всматриваться придется очень старательно.

«Неудержимые 4» — это первый фильм серии, к сценарию которого не имеет отношения сам Сталлоне. Нет его, кстати, и среди продюсеров. Режиссером стал Скотт Во («Круче некуда»), а трио сценаристов возглавил Курт Уиммер — одиозный автор, написавший «Ультрафиолет», «Солт» и чудовищные ремейки «Вспомнить все» и «На гребне волны». Именно Уиммеру, надо полагать, принадлежит идея придать ветеранской рубке условную детективную интригу и элементы военного триллера. В «Неудержимых» на сей раз действительно появилось что-то вроде интриги — причем в самом заурядном. Прописать эту линию как следует значило пожертвовать экшном, так что героям приходится гоняться даже не за умозрительным макгаффином, а за набором хештегов. Помимо Оцелота (личность которого, в общем, очевидна почти сразу) фигурирует какая-то стародавняя военная операция, на которой Барни потерял всю команду и поклялся отомстить.

Другой острый сюжетный ход подсказало, видимо, снижение уровня участия Сталлоне в проекте и то, что кроме него из команды выбыли Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Харрисон Форд. Да, в банду влились Фифти Сент, которого уже давно хотели позвать, а также девушки и пара азиатских звезд — кроме злодея Тони Джа из «Онг-Бака» фигурирует и Ики Уайс из «Рейда», сражающийся на стороне добра.

Проще говоря, «Неудержимые 4» превратились в эксперимент: как может выглядеть франшиза без своей главной звезды?

Слай здесь действительно буквально ни разу не выходит за пределы полномочий свадебного генерала и почти демонстративно передает солирующую роль Стэйтему. Британский актер вызов принимает с традиционно насупленным лицом, однако держится и впрямь неплохо. Остальные бойцы стараются не отставать, хотя экранного времени у них и поменьше. Зато Меган Фокс несколько раз переодевается, а с Кристмасом у ее Джины даже есть постельная сцена в духе «Мистера и миссис Смит». Что касается азиатского пополнения, то Уайс и Джа получили по несколько ударных поединков на ножах — дебют во франшизе можно считать удачным. Слабые звенья, пожалуй, это Фифти Сент и Энди Гарсиа, но последний попробовал себя в качестве героя этого конкретного боевика все же в первый и, очевидно, последний раз.