Четыре мужских типажа, которые постоянно используются в кино

Вне зависимости от того, какой фильм вы смотрите, в каждом из них есть повторяющиеся типажи ключевых героев.

© Кадр из фильма «Работа без авторства»

«Рамблер» рассказывает о самых распространенных.

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Авантюрист

Этот герой обольстителен до ужаса — у него никогда нет отбоя от женщин. Он выбирает себе девушек, которые не поддаются его чарам. Авантюрист умен, не боится рисковать ради достижения своей цели.

Точно знает, чего хочет от жизни, завоевывает женщин с помощью дерзких поступков. Типичными авантюристами можно назвать Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря» и Ретта Батлера из «Унесенных ветром».

Гений

Такой герой не отличается привлекательной внешностью, зато разбирается в точных науках и обладает развитым интеллектом. В бытовых ситуациях гении часто беспомощны, но в своей сфере им нет равных.

Герой знает как сделать изобретение из подручных материалов или как решить безвыходную ситуацию. Чаще всего любовным интересом гениев оказываются такие же умные женщины. Типичными гениями с индуктивным складом ума можно назвать Грегори Хауса и Шерлока Холмса.

Простой парень

Практически в каждом фильме или сериале есть простой парень. Часто такой герой борется за справедливость или хочет изменить мир к лучшему. Он наивен, молчалив, обычно у него даже нет друзей. Например, Гарри Поттер из одноименной серии фильмов, несмотря на свою популярность, остается простым и дружелюбным.

Он руководствуется желанием спасти мир, но любовный интерес у такого героя практически отсутствует. Простой парень много обжигается, и поэтому ему не хочется начинать новые отношения.

Свободный художник

Свободный художник — это образ мужчины, у которого есть талант, но нет веры в себя. В кинематографе часто транслируют таких героев и распространенный сюжет: мужчина находится в творческом кризисе, никак не может найти себя, и внезапно появляется женщина, которая становится его музой.

Кадр из фильма «Прожить жизнь с Пикассо»