4 незаслуженно забытых советских фильма

Некоторые фильмы времен СССР мы видели не один десяток раз: все потому, что их крайне часто показывают в праздничные дни по телевизору.

© Кадр из фильма "Из жизни отдыхающих"

Однако есть и другие советские фильмы: куда менее популярные, но при этом совсем не уступающие по качеству легендарным кинолентам.

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Если вы любите советское кино, но при этом хотите посмотреть что-то новое, присмотритесь к картинам из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Из жизни отдыхающих", 1980

Кадр из фильма "Из жизни отдыхающих"

Действие мелодрамы разворачивается поздней осенью на берегу Крыма. Делать в это время на курорте решительно нечего, поэтому немногочисленные отдыхающие в пансионатах развлекают себя как могут.

Туристы собираются вечерами за разговорами и обсуждениями болезней. В этой обстановке друг друга замечают немолодые люди Надежда и Алексей. Вскоре между ними вспыхивает искра.

"Я буду ждать", 1979

Кадр из фильма "Я буду ждать"

Семейная драма повествует историю студента Никиты Воронова. В жизни молодого человека все идет как по маслу: он отлично учится, занимается спортом и готовится жениться на своей девушке. Будущее кажется герою простым и понятным.

Но жизнь Воронова меняется вмиг после того, как он встречает взрослую, но невероятно привлекательную женщину Анну. Очень скоро Никита понимает, что влюбился в Анну и не представляет своей жизни без нее. Воронов расстается со своей невестой и делает все, чтобы добиться внимания новой возлюбленной. Однако у Анны свои планы на Воронова.

"Осенние сны", 1987

Кадр из фильма "Осенние сны"

Действие картины разворачивается в белорусской деревне Вешки, где живут трое стариков. Ганна потеряла на войне мужа и троих детей, а четвертый сын отбывает срок в тюрьме. От сварливого Микиты дети давно сбежали в город, труженик Василь тоже давно живет один и лишь изредка получает письма от единственного сына. Микита и Василь – полные противоположности, а потому они нередко вступают в споры, которые пытается уладить Ганна.

"Прости", 1986