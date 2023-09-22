Вышел трейлер фильма об авторе "В ожидании Годо" Сэмюэле Беккете
Опубликован трейлер драматического байопика "Сначала танцуй" (Dance First, 18+). Картина расскажет о жизни великого ирландца Сэмюэла Беккета, нобелевского лауреата, поэта, драматурга, сценариста, одного из "отцов" театра абсурда (наряду с франко-румынским писателем Эженом Ионеско).
Беккет - автор хрестоматийной пьесы "В ожидании Годо", "Уотта", "Мёрфи", "Элефтерии", "Как оно есть". Отечественный массовый читатель получил осторожную возможность ознакомиться с наследием гиганта в конце 80-х. Влияние Беккета на массовую культуру грандиозно.
Снял ленту лауреат премии "Оскар" Джеймс Марш ("Вселенная Стивена Хокинга").
Картина расскажет главным образом о периоде жизни Беккета с момента, когда он был бойцом французского Сопротивления - и до получения "нобелевки", с последующим уходом в затвор.
Найдет освещение в ней и непростая личная жизнь писателя, а также его сложные отношения с другим мощным ирландцем - Джеймсом Джойсом, автором "Улисса".
Зрелого Беккета сыграл лауреат "Золотого глобуса" Гэбриел Бирн, Джойса - Эйдан Гиллен, Мизинец из "Игры престолов".
Российская премьера - в марте 2024 года.