Опубликован трейлер драматического байопика "Сначала танцуй" (Dance First, 18+). Картина расскажет о жизни великого ирландца Сэмюэла Беккета, нобелевского лауреата, поэта, драматурга, сценариста, одного из "отцов" театра абсурда (наряду с франко-румынским писателем Эженом Ионеско).

Беккет - автор хрестоматийной пьесы "В ожидании Годо", "Уотта", "Мёрфи", "Элефтерии", "Как оно есть". Отечественный массовый читатель получил осторожную возможность ознакомиться с наследием гиганта в конце 80-х. Влияние Беккета на массовую культуру грандиозно.

Картина расскажет главным образом о периоде жизни Беккета с момента, когда он был бойцом французского Сопротивления - и до получения "нобелевки", с последующим уходом в затвор.

Найдет освещение в ней и непростая личная жизнь писателя, а также его сложные отношения с другим мощным ирландцем - Джеймсом Джойсом, автором "Улисса".

Зрелого Беккета сыграл лауреат "Золотого глобуса" Гэбриел Бирн, Джойса - Эйдан Гиллен, Мизинец из "Игры престолов".