«Неудержимые 4»: где смотреть в России, обзор

Сталлоне и другие старички до сих пор хороши.

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Раньше всё было лучше — и трава зеленее, и фильмы интереснее. Согласны? Значит, именно для вас в 2010 году Сильвестр Сталлоне создал «Неудержимых».

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Франшиза плюёт на путь, который кинематограф проделал за последние десятилетия. Постановщики начали снимать экшен-сцены одним кадром? В «Неудержимых» по-прежнему рваный монтаж. Образ героев углубили? У Сталлоне все говорят пацанскими цитатами. Злодеи стали неоднозначными? Здесь же они действуют по шаблону и раскрывают свои планы перед фатальным выстрелом.

Критики громили серию за устаревший подход, но Сталлоне старался не для них. Аудитория Слая — старички, которые знают, что следует за фразой «И это ты называешь ударом?» Если это про вас, не слушайте критиков и сходите на сеанс. Вас ждут десятки приятных драк, сотни взрывов и вагон глупых цитат для пацанских пабликов.

«Неудержимые 4»: где смотреть?

Фильм официально показывают в российских кинотеатрах. Цифровая премьера состоится в октябре-ноябре.

Сюжет не важен

Раньше сценаристы «Неудержимых» не напрягались, но в этот раз закатали рукава: придумали внезапные смерти, неожиданные повороты, загадочного злодея — увы, всё это не работает. Герои задумчиво смотрят вдаль и гадают о личности главного подонка? Вы вычислите его уже в середине фильма. Отряд попал в безвыходную ситуацию? Не переживайте, скоро все спасутся самым нелепым способом — например, с помощью… мочи (не спрашивайте).

Подобных глупостей в фильме так много, что думать о сюжете не имеет смысла. «Неудержимые» просто мотаются по миру, стреляют во все стороны, взрывают арены и ведут бессмысленные диалоги. К примеру, у Гуннара Йенсена (Дольф Лундгрен) в четвёртой части новая причёска, поэтому вы услышите много шуток о дохлой кошке на его голове. Или же герои объединятся с бывалым убийцей, который выбрал мирный путь и решительно отказался от драки. Знаете, что он сделает пару минут спустя? Верно, начнёт резать глотки.

Отдельно стоит упомянуть Меган Фокс. Когда-то девушка считалась секс-символом и украшала любой фильм со своим участием. Но в «Неудержимых 4» она делает происходящее ещё тупее — хотя считается формальным лидером отряда.

Чего стоит финал, где герой решается на самопожертвование и толкает пламенную речь — в ответ Меган нелепо улыбается и хлопает глазами. Вероятно, режиссёр рассчитывал, что зрители растрогаются, но в моём случае зал хохотал над игрой Меган. Уж больно странная она дама.

Всё это настолько чудно, что зритель действительно чувствует себя как в 90-х. Тогда сюжеты боевиков не всегда дотягивали даже до стандартов эротики.

С экшеном всё отлично

В новых «Неудержимых» самый простой экшен. Постановщик не придумал перестрелок с видом сверху из «Джона Уика 4» или съёмок одним кадром в духе «Тайлера Рейка 2». Единственный креативный бой связан с героем Джейсона Стэйтема, который зачищает корабль самым необычным методом: находит мотоцикл, цепляет к нему стволы и гоняет по палубе, не убирая палец с курка.

Это не значит, что экшен в фильме скучный — как раз наоборот. Все схватки вроде бы банальны, зато проработаны до мелочей. Стэйтем кому-то врезал? Удар будет как настоящий: с резким движением, убедительной реакцией врага и смачным звуком. Персонаж Дольфа Лундгрена вступил в бой? Готовьтесь к реалистичным ранениям и разлетающейся во все стороны крови.

Ещё больше плюсов добавляет рейтинг «18+». Благодаря отсутствию ограничений бои вызывают эмоции — уж больно они брутальные и бескомпромиссные. Иногда даже подкованный зритель будет морщиться от жести. Фильм почти целиком состоит из драк, но они почти не утомляют. Всё же актёры выкладываются на полную и явно относятся к делу с душой. Возможно, именно это отличает «Неудержимых» и боевики из 90-х от современных проектов.

Состав команды меняется, и это огорчает

Фильм напоминает, что Сталлоне и прочие старики скоро уйдут на покой. Это показывают на примере Лундгрена, который был выдающимся стрелком, а теперь начал мазать. Ещё и Слай потихоньку передаёт бразды правления относительно молодому Джейсону Стэйтему.

Похоже, создатели франшизы готовятся к смене поколений, но будущее кажется туманным. Состав «Неуязвимых» уже пополнили Меган Фокс, Кёртис «50 Cent» Джексон и Джейкоб Скипио — по харизме этим ребятам далеко до легенд боевиков. Смотреть приятно разве что на Леви Тран, которая отлично выглядит и хорошо дерётся. Вот только её тандема со Стэйтемом вряд ли хватит, чтобы успешно развивать франшизу.

«Неудержимые 4»: стоит ли смотреть?